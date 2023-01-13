ويليامز تعلن عن فاولز مدير الاستراتيجية السابق لدى مرسيدس كمدير لفريق الفورمولا واحد
عيّنت ويليامز مدير الاستراتيجية السابق لدى مرسيدس جايمس فاولز في منصب مدير فريقها في الفورمولا واحد قُبيل موسم 2023.
أعلنت ويليامز اليوم الجمعة أن فاولز - الذي عمل كمدير لاستراتيجية رياضة السيارات لدى مرسيدس للأعوام الأربعة الأخيرة - سيشغل دور مدير الفريق عقب رحيل يوست كابيتو في ديسمبر الماضي.
ولطالما كان فاولز أحد الأعمدة الأساسية في إدارة فريق مرسيدس العليا في الفورمولا واحد على مدار حقبة الهيمنة الأخيرة للفريق، حيث عمل عن قرب مع مدير الفريق توتو وولف.
وستشهد هذه الخطوة ترأس فاولز لعمليات فريق فورمولا واحد للمرة الأولى، الأمر الذي وصفه بالشرف الكبير.
حيث عقب على ذلك قائلًا: "هذا فريق أيقوني في تاريخ الفورمولا واحد، فريق أحترمه كثيرًا، كما أنني أتطلع جدًا لذلك التحدي".
وأضاف: "لطالما كانت مرسيدس داعمة كبيرة في رحلتي، ونحن ننفصل الآن بشكل ممتاز بعد أكثر من 20 عامًا من العمل في براكلي. أنا ممتن لكل شيء قام به توتو والفريق من أجلي، ولقد كانت تجربة استثنائية ورحلة رائعة سويًا ضمن النجاحات والإخفاقات".
وتابع: "ويليامز ريسينغ وضعت ثقتها بي، وسأقوم بالمثل. ويليامز لديها قدرات كبيرة ورحلتنا سويًا ستبدأ في غضون أسابيع".
جديرُ بالذكر أن فاولز سيبدأ عملع مع ويليامز في 20 فبراير/شباط، قبل 3 أيام من انطلاق التجارب الشتوية في البحرين.
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