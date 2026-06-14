ألغى حكام الاتحاد الدولي للسيارات عقوبتي الخمس ثوانٍ اللتين فُرضتا على بيير غاسلي بسبب السرعة داخل ممرّ الصيانة في موناكو، وذلك خلال عطلة نهاية الأسبوع الخاصة بجائزة برشلونة الكبرى، ليُعاد السائق الفرنسي إلى المركز الثالث.

وكشف تحقيق أُجري بموجب حق طلب المراجعة أن إحدى حلقات قياس التوقيت داخل منطقة الصيانة كانت أقصر بمقدار 77 سنتيمتراً مما ينبغي أن تكون عليه. وبسبب هذا الخطأ، سجّل النظام بعض السائقين على أنهم تجاوزوا حد السرعة، رغم أنهم لم يتجاوزوه فعلياً.

وبالإضافة إلى غاسلي، عوقب خمسة سائقين آخرين أيضاً، من بينهم جورج راسل وأوسكار بياستري.

لكن الفارق الحاسم أن غاسلي لم يكن قد نفذ عقوباته خلال السباق.

في المقابل، نفذ راسل عقوبته، لكنه تلقى عقوبة المرور عبر خط الصيانة بسبب عدم تطبيقها وفقاً للقوانين، وأنهى السباق في المركز الثاني عشر.

أما بياستري، فكان بوسعه إنهاء السباق في المركز الثالث لولا عقوبة الخمس ثوانٍ الزمنية.

ولا توجد آلية ضمن القوانين الحالية تسمح بإلغاء عقوبة سبق تنفيذها بالفعل. لذلك لا يمكن تعديل نتائج راسل وبياستري.

كما أكد مدير فريق مرسيدس، توتو وولف، خلال المؤتمر الصحفي للاتحاد الدولي للسيارات أن الفريق يتشاور مع محامين لتقييم الخيارات الممكنة.

من ناحية أخرى، أبلغ كل من فريق مكلارين وريد بُل الاتحاد الدولي للسيارات رسمياً بنيتهما التقدم باستئناف. ويمنح هذا الإشعار الفريقين مهلة 96 ساعة تبدأ من يوم الجمعة لاتخاذ قرار بشأن المضي قدماً في استئناف رسمي من عدمه.

وقد أكد مدير فريق ويليامز أنه سيدعم مثل هذه الخطوة.

جايمس فاولز، ويليامز ريسينغ الصورة من قبل: Erik Junius

وضمن حديثه إلى سكاي سبورتس فورمولا 1، قال فاولز إن حادثة مشابهة وقعت في الماضي: "هذه ليست المرة الأولى. لقد حدث الأمر نفسه تماماً في سنغافورة عندما كنت مع فريق آخر".

وأكمل: "يمكنك اختصار المسافة داخل منطقة الصيانة. إذا شاهدت لقطات الكاميرا المثبتة على السيارة، فسترى أن السائقين يقطعون مسافة أقصر من خلال تجاوز الخطوط البيضاء بدلاً من البقاء داخلها".

وأردف: "بالعودة إلى موناكو، تلقينا عقوبة بسبب السرعة يوم الجمعة، وعندما أجرينا التحقيق فهمنا أين تكمن المشكلة".

وتابع: "بعد ذلك، خفضنا حدّ السرعة داخل منطقة الصيانة أكثر لأن القوانين كانت تتطلب ذلك".

واسترسل: "لا يوجد أي فريق يضبط حد السرعة داخل منطقة الصيانة عند 60 كيلومتراً في الساعة بالضبط؛ فجميعهم يضعونه أقل قليلاً من ذلك".

واستكمل: "نصيحتي للجميع هي القيادة بالطريقة نفسها يوم الأحد كما يفعلون يومي الجمعة والسبت. إذا حاولت استخدام مسار مختلف يوم السباق، فقد تدفع الثمن".

واستطرد: "لقد فوجئت بإعادة غاسلي إلى منصة التتويج. بصراحة، هذا لا يؤثر علينا بشكل مباشر، لكنه يسبب الكثير من الارتباك".

وتابع: "ماذا سيحدث بالنسبة إلى جورج وبياستري؟ لأنه في ظل هذه الظروف كان يجب أن يكون بياستري على منصة التتويج. هذه الفوضى بأكملها هي ما لا أشعر بالارتياح تجاهه".

وعندما تم تذكيره بخطط مكلارين وريد بُل المحتملة للطعن في الوضع الحالي، أعلن فاولز دعمه بشكل صريح.

حيث قال: "إذا سلكوا هذا الطريق، فسأدعمهم".