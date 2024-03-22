ويليامز تعلن انسحاب سارجانت ومنح سيارته إلى ألبون لبقية مجريات جولة أستراليا
سيقود أليكسندر ألبون السيارة الوحيدة المتبقية لفريق ويليامز لبقية جولة أستراليا في الفورمولا واحد، وذلك بعد حادثته في التجارب الحرة الأولى، وعدم إمكانية إصلاح الهيكل.
أليكسندر ألبون، ويليامز
ويليامز
تعرض ألبون لحادث عنيف في الحصة الأولى، أدى لتضرر هيكل السيارة.
ولا تمتلك ويليامز هيكلاً احتياطياً، حيث صرّح الفريق بعد الحادثة بأنه قد ينقلُ ألبون ليقود سيارة سارجانت، وذلك لأنه أكثر قدرة في المنافسة على النقاط.
وبالتالي لن يشارك الأمريكي لبقية الجولة.
حيث قال جايمس فاولز مدير فريق ويليامز: "رغم أن لوغان لم يرتكب أي خطأ، لكن كل سباقٍ مهم للغاية ضمن معركة فرق الوسط التي باتت متقاربة أكثر من أي وقت مضى".
وأكمل: "لذا اتخذنا القرار بناء على الاحتمالية الأكبر لتسجيل النقاط".
وأضاف: "لم يكن القرار سهلاً، نريد توجيه الشكر الجزيل إلى لوغان على قبوله، حيث أظهر التزامه الحقيقي بالفريق وأنه يمتلك روح الفريق حقاً".
وأردف: "ستكون جولة صعبة لفريق ويليامز، ولن نضع أنفسنا في مثل هذا الموقف مجدداً".
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