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ويليامز تضمّ الرئيس السابق لقسم رياضة السيارات لدى فولكسفاغن في دور المدير الرياضي

تواصل ويليامز سلسلة ضمّ الموظفين السابقين في فولكسفاغن عبر التوقيع مع سفين سميتس، والذي انضمّ إلى فريقها في الفورمولا واحد في دور المدير الرياضي الشهر الماضي.

ويليامز تضمّ الرئيس السابق لقسم رياضة السيارات لدى فولكسفاغن في دور المدير الرياضي

سبق وشغل سميتس دور مدير فريق فولكسفاغن في بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي"، حيث عمل تحت إدارة المدير التنفيذي الحالي لويليامز يوست كابيتو.

وبعد أن لعب دورًا في تحقيق فولكسفاغن لثلاثة ألقاب ثنائية متتالية في "دبليو آر سي"، شغل سميتس دور مدير قسم رياضة السيارات لدى العملاق الألماني في 2016، وذلك بعد رحيل كابيتو لينضم إلى مكلارين في الفورمولا واحد.

وواصل سميتس في هذا الدور لأكثر من 4 أعوام، لكنه الآن انضمّ إلى الإدارة العُليا في ويليامز كجزء من عملية إعادة الهيكلة التي يقوم بها الفريق في الوقت الحالي.

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وكان كابيتو قد تحمّل مسؤولية فريق ويليامز في وقت سابق من العام الجاري بعد رحيل مدير الفريق سيمون روبرتس، حيث أكّد على الحاجة إلى إعادة الهيكلة الإدارية للفريق، بما فيها ضم مدير رياضي.

وتم تعيين سميتس في دور المدير الرياضي الشهر الماضي، حيث حضر أول جائزة كبرى مع ويليامز في قطر، لكنّ تعيينه لم يُعلن رسميًا من قِبَل الفريق.

وسيكون سميتس مسؤولًا عن الإدارة الرياضية وتمثيل الفريق في كل المسائل الرياضية المتعلقة بـ "فيا"، الفرق الأخرى واتحادات رياضة السيارات.

كما سيتحمّل سميتس "المسؤولية الكاملة لفريق السباقات" وسيكون مسؤولًا عن أكاديمية السائقين الناشئين، والتي تضمّ حاليًا جاك أيتكن وجايمي تشادويك.

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