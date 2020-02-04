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ويليامز تضم أيتكن بدور السائق الاحتياطي الرسميّ للفريق

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ويليامز تضم أيتكن بدور السائق الاحتياطي الرسميّ للفريق
04-02-2020

انضم جاك أيتكن إلى صفوف فريق ويليامز في الفورمولا واحد كسائق احتياطي رسميّ لموسم 2020، حيث سيحظى كذلك بفرصة المشاركة بحصة تجارب حرة الأولى.

بعد يوم واحد فقط من إعلان تركه دور السائق الاحتياطي لفريق رينو، كشف البريطاني الشاب أنه انضم إلى صفوف ويليامز بنفس المنصب.

وكجزء من العقد، سيتواجد أيتكن ضمن جميع السباقات مع ويليامز للعمل مع المهندسين، المشاركة في حصة تجارب واحدة وكذلك برنامج عمل كامل على جهاز المحاكاة.

حيث قال أيتكن: "يشرفني الانضمام إلى فريق ويليامز بدور السائق الاحتياطي لموسم 2020. ويليامز فريق يمتلك تاريخاً عريقاً، وإرثاً متواصلاً".

وأكمل: "أتطلع قدماً للمساهمة الفعالة في عملية التطوير عن طريق عملي على جهاز المحاكاة وكذلك الاختبارات".

من جهتها قالت كلير ويليامز نائبة مدير الفريق: "من الواضح مما حققه جاك حتى الآن أنه سائق يمتلك مسيرة مهنية واعدة، ونحن واثقون من قدرته على بلوغ القمة في  الرياضة".

واختتمت: "أثبت جاك قدراته في الفورمولا 2 وجي بي 3، ونحن نتطلع قدماً لنرى ما بوسعه تحقيقه بدور السائق الاحتياطي الرسمي للفريق".

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