ويليامز تشرح قرارها بتفضيل ألبون على دي فريز في 2022

أعلنت ويليامز أنها ستضم أليكسندر ألبون الموسم المقبل، سائق فريق ريد بُل الاحتياطي، إلى صفوفها، كبديل عن جورج راسل الذي سينتقل إلى مرسيدس. وبالتالي سيصبح زميلاً لسائقها نيكولاس لاتيفي.

وكانت التكهنات تربط دي فريز بانتقال محتمل إلى ويليامز، خاصة وأنه يقود مع مرسيدس ضمن منافسات الفورمولا إي، حيث تزود العلامة الألمانية فريق ويليامز بمحركاته في الفورمولا واحد.

لكن القرار جاء بضم ألبون، ما يعني أن الفرصة المنطقية الوحيدة المتبقية أمام الهولندي اليافع هي في مقعد ألفا روميو الثاني.

وأوضح توتو وولف مدير فريق مرسيدس أنه سيتعين على ألبون فضّ عقده مع ريد بُل إن كان يود المشاركة مع ويليامز، الفريق الزبون لدى مرسيدس. وكشفت ريد بُل أن ألبون قد تحرر بالفعل من علاقته معها، لكنها ما زالت تمتلك "خططاً مستقبلية" له.

وضمن معرض كلامه بعد الإعلان، أشار كابيتو إلى أن وولف تفهمَ الوضع حيال تشكيلة الموسم المقبل، موضحاً أنه وبينما كان دي فريز يستحق المقعد، لكن خبرة ألبون الأكبر في الفورمولا واحد كانت عاملاً حاسماً لصالحه.

فقال: "أعتقد أن لدينا علاقة طويلة مع توتو".

وتابع: "نكنّ احتراماً كبيراً لبعضنا البعض، وأعتقد أننا نتفهم متطلبات بعضنا البعض كذلك".

وأكمل: "بالطبع فإن نيك سائقهُ في الفورمولا إي. أعتقد أنه مسرور ببقائه فيها لموسم إضافي. أعتقد أنه لا يشعر بالسوء حيال هذا الأمر".

وأضاف: "لكن من جهة أخرى، أعتقد أن نيك يستحق مقعداً في الفورمولا واحد، لا شكّ في ذلك".

وأردف: "بالنسبة لنا، عند الموازنة بين الخبرة والشباب، فإن أليكس يمتلك الأفضلية أمام نيك. لكن هذا لا يعني أن نيك خيار أسوأ لمقعدٍ في الفورمولا واحد الموسم المقبل، على الإطلاق".

واسترسل: "أعتقد أن توتو وفي نهاية المطاف، يتفهم بأننا لسنا فريقاً رديفاً، بالتالي علينا اتخاذ القرارات التي تناسبنا نحن".

واستكمل: "توتو يحترم هذا بشكل كامل. كما أنه يعي تماماً قدرات أليكس، كما أنه يرى كذلك أن أليكس يستحق مقعداً في الفورمولا واحد، بالتالي هو داعمٌ له أيضاً".

من جهة أخرى، لطالما شدد كابيتو على أن ويليامز ستأخذ وقتها في اتخاذ قرار تشكيلتها حيال الموسم المقبل.

وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حيال توقيت إعلان ضم ألبون - مباشرة بعد تأكيد انتقال راسل - أوضح كابيتو أنه من المهم الحفاظ على ثبات بنية الفريق لبقية الموسم.

فقال: "قلنا أننا سنأخذ وقتنا حتى نعلم تماماً ما نريد. عندما توصلنا إلى رأي، لم يعد من المنطقي تأجيل الإعلان".

وأكمل: "ذلك أفضل بكثير للجميع، أن يكون كل شيء واضحاً، خاصة قبل الانتقال للجولات خارج أوروبا".

وأضاف: "لأنك حينها تكون بعيداً عن الموطن، ويصبح من الصعب الإبقاء على التواصل بين جميع الأطراف المعنية، لذا نحن مسرورون للغاية لأننا تمكنا من حلّ كل شيء قبل بدء الجولات خارج أوروبا".

واختتم: "ذلك تصرفٌ عمليٌَ وأكثر سهولة على صعيد التواصل كذلك".

نيك دي فريز، بريما وأليكسندر ألبون، دامس تصوير: فورمولا 2