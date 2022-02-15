ويليامز تشرح سبب عدم كشفها عن سيارة "اف.دبليو44" الحقيقيّة

أشارت الحظيرة البريطانيّة إلى أنّ سيارتها الأولى المبنيّ’ على القوانين الانسيابيّة المعدّلة لموسم 2022 يتمّ اختبارها الآن في سيلفرستون.

ويبدو أنّ ذلك الاختبار تأخّر بساعة بسبب اكتشاف الفريق لمشكلة إلكترونيّة يجب العمل على تصليحها، وجاء ذلك بعد إطلاق الفريق لسلسلة من الرسومات الحاسوبيّة لكسوة سيارة "اف.دبليو44"، والتي طغى عليها اللون الأزرق الداكن وبعض اللمسات الحمراء.

واتّبعت ريد بُل ذات المقاربة عبر الكشف عن ألوان سيارتها "آر.بي18" الأربعاء الماضي، لكنّ الفريق لم يلتزم بإطلاق أيّ صور للتصميم الفعلي.

وعندما سُئل عن سبب قرار عرض ويليامز لسيارة استعراضيّة بالكسوة الجديدة بالرغم من اختبار الفريق السيارة في سيلفرستون، أجاب كابيتو: "ذلك لأنّنا عملنا على الكسوة وأردنا أن تكون مثاليّة ولهذا السبب فعلنا ذلك مع السيارة الاستعراضيّة، لأنّ ذلك تطلّب الكثير من الوقت".

وأكمل: "وبالنسبة لسيارة السباق فيتمّ تجهيزها. يبدو أنّ بوسعنا الدخول إلى الحلبة على الساعة الثانية بعد الزوال، ومن ثمّ ستكون لدينا بعض الصور من السيارة كذلك".

وكانت ويليامز متأخّرة عن التجارب الشتويّة قبل ثلاثة أعوام بعد أن طالت عمليّة التصميم والإنتاج ما تسبّب في خسارة الفريق ليومين ونصف من أيّام التجارب الأولى الثلاث نتيجة لذلك.

لكن يبدو أنّ ذلك السيناريو لن يتكرّر في 2022 بالنظر إلى اختبار السيارة الأوليّ في سيلفرستون، كما قال كابيتو أنّ تحضيرات الفريق للموسم "تسير وفق المخطّط".

وقال: "كان من المفترض أن نختبر السيارة مبكّرًا قليلًا هذا اليوم، لكنّنا واجهنا مشكلة إلكترونيّة علينا حلّها وتطلّبت بعض الوقت. سأقبل بتأخيرٍ بساعة".