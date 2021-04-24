ويليامز تشرح سبب التحسّن في أداء لاتيفي

نجح لاتيفي خلال جائزة إيميليا رومانيا الكبرى بالتقدم إلى القسم الثاني من التصفيات للمرة الثانية في مسيرته المهنية، وذلك بعد أن أظهر لمحاتٍ واعدة من الأداء، ما أثار "استغراب" زميله راسل.

"كان نيكولاس متفوقاً في جميع لفات الجولة، لقد أثار ذلك استغرابي" قال راسل معترفاً بعد التصفيات.

وحاول راسل جهده خلال القسم الثاني للتصفيات، ليتأهل بالمركز 12 خلف لاتيفي بمركزين، لكنّ ويليامز لم تنجح بالاستفادة من قفزة الأداء لكلا سائقيها، نظراً لتعرضهما للحوادث خلال السباق.

ووفقاً لرئيس الأداء دايف روبسون، فإن تحسّن الكندي يعود إلى مزيج التحديثات وقلة الرياح.

فقال: "أعتقد أننا وضعنا قطعاً جديدة - من أهمها الأرضية - أعتقد أن ذلك حسّن السيارة بعض الشيء".

وأكمل: "عملت الإطارات بشكل جيد، وأعتقد أن الظروف الجوية الأكثر هدوءاً فيما يتعلق بالرياح، ساعدت السيارة".

وتابع: "كل شيء كان أكثر هدوءاً وأسهل هنا، ومن هنا بدأت أزمنة اللفات بالتحسن".

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عندما سُئِل إن كان غياب الرياح يعني أن لاتيفي وجد المزيد من الثقة خلف المقود، ردّ روبسون: "بالتأكيد".

وأكمل: "أعتقد أنه كان سريعاً هنا مباشرة وفي شهر أكتوبر-تشرين الأول، عندما كنا هنا، لذا أعتقد أنّ السبب يعود إلى العوامل الجوية، إنه مرتاح هنا في إيمولا".

وتابع: "لكن بالتأكيد، ازدياد ثقته بنفسه ساعده. يحتاج نيكي إلى مثل هذا الزخم".

واسترسل: "لقد حظي بقوة ذهنية هائلة هنا، مع مقاربة رائعة طوال الجولة".

يشار إلى أن لاتيفي تعرض لحادثة في اللفة الافتتاحية عندما عاد إلى المسار بسبب انزلاقه، ليصطدم بسائق هاس نيكيتا مازيبين معترفاً بأنه لم يكن قد رآه بسبب الظروف الجوية المضطربة.