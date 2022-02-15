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ويليامز تشرح سبب إزالتها شعار سينا من على كسوة سيارتها لموسم 2022

شرح يوست كابيتو مدير فريق ويليامز سبب إزالة شعار سينا الأيقوني الممثل بحرف "اس" من على كسوة السيارة الجديدة بعد 27 عامًا.

ويليامز تشرح سبب إزالتها شعار سينا من على كسوة سيارتها لموسم 2022

منذ 1995 - أول موسم بعد وفاة إيرتون سينا على حلبة إيمولا - ويتواجد شعار سينا على أنف سيارة ويليامز لتكريم ذكرى الأسطورة البرازيلية، التقليد الذي استمرّ حتى الموسم من الماضي من بطولة العالم للفورمولا واحد.

لكن وعندما كشف الفريق المتمركز في غروف اليوم عن كسوته الزرقاء الصارخة لسيارته الجديدة لموسم 2022، "اف.دبليو44"، بدا بأنه قد تمّت أخيرًا إزالة الشعار الذي يكرّم البرازيلي.

وعند سؤاله عن ذلك القرار، أوضح كابيتو رغبة الفريق في "المُضي قُدمًا"، والتوقّف عن تذكير سائقيه بما حدث في جائزة سان مارينو الكبرى موسم 1994.

إذ عوضًا عن ذلك ستواصل ويليامز تكريم سينا مع مساحة مخصصة له في متحفها.

"أتى ذلك القرار كوننا نرغب بالمُضي قُدمًا في المستقبل" قال كابيتو، مُضيفًا: "لدينا حقبة جديدة، وسيارة جديدة. كما أننا أدخلنا تجديدات على متحفنا، حيث سيكون لدينا منطقة مخصصة للاحتفاء بسينا".

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وتابع: "أعتقد أنه تعيّن علينا النظر إلى المستقبل الآن وألا نُظهر لسائقينا شعار (اس) هذا في كل مرة يدخلون إلى السيارة ويتذكرون ما حدث".

وأكمل: "لذلك أعتقد بأن الوقت قد حان للفريق كي يمضي قُدمًا وأن يحافظ كذلك على تكريم كبير لسينا وتكون له مساحة مخصصة جدًا في المتحف من أجل تكريم ذكراه هناك".

هذا وأشار كابيتو إلى أنه لم تتم استشارة عائلة سينا حيال ذلك القرار، لكنه أوضح بأن جهودًا تُبذل الآن لزيادة عمل الفريق مع موسسة سينا.

فقال: "لم نستشر عائلته، لكننا نعمل مع المؤسسة وسنعزز من جهودنا معها والعمل الذي نقوم به من أجل دعم مؤسسة سينا".

جديرٌ بالذكر أن ويليامز لم تكشف اليوم عن سيارة "اف.دبليو44" الفعلية خلال حدث الإطلاق عبر الإنترنت، إذ اكتفت بتقديم كسوتها اللونية على سيارة عرض. بينما سيخوض سائقا الفريق أليكس ألبون ونيكولاس لاتيفي تجارب استعراضية على متن السيارة الفعلية لموسم 2022 في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء على حلبة سيلفرستون.

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