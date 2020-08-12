ويليامز تشرح دورها في الاستئناف المقدم على عقوبة ريسينغ بوينت

كانت ويليامز من بين الفرق الأربعة المنافسة التي تقدمت باستئناف على حكم قضية ريسينغ بوينت، والذي غرّم الفريق المخالف 400 ألف يورو و15 نقطة من رصيده في بطولة الصانعين.

كما طالبت فرق فيراري، مكلارين ورينو - التي قادت حملة ضد ريسينغ بوينت مع سلسلة من الاحتجاجات - رسميًا بعقوبة أغلظ على الفريق المتمركز في سيلفرستون الذي تقدّم بدوره باستئناف لتبرئة اسمه.

وقد قوبلت تلك الخطوة من الفرق المنافسة بهجوم من لورانس سترول مالك ريسينغ بوينت، والذي صرّح في وقت سابق من هذا الأسبوع بذهوله من افتقار الفرق المنافسة للروح الرياضية وأنّه سيتخذ كل الإجراءات الضرورية لإثبات براءة فريقه.

مع ذلك، قال كلير ويليامز أنّ فريقها "واضح للغاية" في موقفه حول تصميم أجزاء الأداء وأهميتها في الفورمولا واحد.

"إنّه موقف صعب للغاية علينا جميعًا. لأكون صريحة، لا أحد يرغب بانتقاد منافسه، فتلك رياضة وكلنا تنافسيون للغاية في مواجهة بعضنا البعض وأنت تحاول دومًا استخدام كل ما في ترسانتك للتغلب على غريمك، لا أحد يرغب مطلقًا بوضع هكذا" قالت ويليامز.

وأضافت: "لكنّ فريق ويليامز لطالما كان واضحًا للغاية حيال ما يراه الجوهر الحقيقي والصادق لهذه الرياضة، الجوهر التقليدي. قد يجادل البعض في ذلك، بأنّ تلك أمور تقليدية وقديمة من التاريخ، وأنه من أجل أن تكون ناجحًا، عليك التأقلم مع الوضع الجاري والابتكار والتغيير، وهذا ما قامت به فرق مثل ريسينغ بوينت ".

وتابعت: "لكننا دومًا ما سنقف داعمين لفلسفة أنّ فرق الفورمولا واحد ومصنعيها عليهم أن يصمموا بأنفسهم ويصنعوا الأجزاء المتعلقة بالأداء على سياراتهم. وهذا هو السؤال المطروح الآن بالطبع، مثار الجدل حول ريسينغ بوينت في الوقت الحالي مع قنوات تهوية المكابح الخلفية على سيارتهم".

وبالرُغم من نجاح احتجاج رينو على تلك الأجزاء على سيارة ريسينغ بوينت، لكنّ حكم "فيا" تضمّن كذلك أنّه لن يكون من الواقعي أن يتخلى الفريق على تلك التصاميم التي بات يعرفها الآن ويعيد تصميم ذات الأجزاء.

وعليه ستواصل ريسينغ بوينت استخدام تلك التصاميم من دون التعرض لمزيد من العقوبات، بالرُغم من أنّ الفريق سيكون بصدد الحصول على تأنيب بعد كل سباق.

وذلك أمر ترى ويليامز أنّه تجب معالجته خلال عملية الاستئناف، فقالت: "أعتقد أنّه سيكون من المحيّر للجمهور أنّ لدينا خرقًا في أحد القوانين الرياضية لكنه ليس قانونًا تقنيًا، وعليه سيتمكن الفريق المعني من مواصلة استخدام قنوات المكابح تلك".

واختتمت: "لكنّها أجزاء متعلقة بالأداء، وهذا أمر نأمُل أن تنظر فيه فيا، وأن تتخذ القرار الصائب بالمُضي قُدمًا".