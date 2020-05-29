ويليامز تسعى لإيجاد مستثمرين أو حتّى ملاك جدد لفريقها في غضون "3 إلى 4 أشهر"

بينما انطلقت العملية الرسمية لتوّها، صرّحت كلير ويليامز نائب مدير الفريق أنّ الحظيرة البريطانية لم تكن تنوي الانتظار طويلًا قبل اتّخاذ قرارٍ بشأن السبيل الذي سيسلكه الفريق في نهاية المطاف.

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وعند سؤالها من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن الوقت المتوقّع أن تنتهي فيه تلك العملية، قالت ويليامز: "لم نضع إطارًا زمنيًا لتلك العملية، لكنّنا نرغب بإكمالها في غضون الأشهر الثلاثة إلى الأربعة المُقبلة".

وأضافت: "نحب إنجاز الأمور سريعًا في الفورمولا واحد، أليس كذلك؟ حيث نشعر أن بمقدورنا تحقيق ذلك خلال هذا الإطار الزمني. لكنّنا نملك التمويل الكامل والكافي لما تبقّى من هذا العام من أجل مواصلة التسابق عندما تعود السباقات".

ومن بين الخيارات التي يتم تقييمها من قِبَل الفريق هو بيع كلي أو جزئي للشركة. إذ وبينما يبدو ذلك الطريق حيدًا كاملًا عن سكة ومقاربة المؤسس فرانك ويليامز، الذي لطالما أراد الحفاظ على تحكّم كامل في الشركة من قِبَل العائلة، لكنّ متطلبات أخرى باتت لها الأولوية الآن وفقًا لابنته كلير.

حيث قالت: "لا يتعلق الأمر بعائلة ويليامز، وعرض ويليامز للبيع. هذا يتمحور حول محاولى تأمين مستقبل فريقنا. ما قام به فرانك دومًا كان ضمان وضع الفريق، المشروع وموظفينا أولًا قبل كل شيء. وهذا ما نقوم به الآن".

وتابعت: "على ذات القدر يرغب فرانك بأن يكون تنافسيًا قدر الإمكان. وأحد الأسباب الرئيسية التي دفعتنا للقيام بذلك هو جذب استثمارات إلى الفريق، من أجل أن يكون بمقدورنا أولًا الاستفادة من القوانين الجديدة التي ستدخل حيز التطبيق في 2021 ووضع الفريق في أفضل مكان ممكن لتحقيق النجاح. وهذا هو الأهم في نهاية المطاف".

في المقابل، نفت ويليامز أن يكون ذلك القرار بدافع "يأس" ناجم عن الوضع الصعب الذي تواجد فيه الفريق بعد موسمين أكملهما في مؤخرة الترتيب ضمن بطولة الصانعين.

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"لا أعتقد بأن اليأس أو الإحباط وراء ذلك. ما نقوم به هو الأمر الصائب الحكيم في هذا الوضع. ودومًا ما وضعت عائلة ويليامز الفريق أولًا". قالت ويليامز.

وأكملت: "أرى بأن السعي وراء استثمارات مباشرة في ذلك السياق يتزامن بشكل أساسي مع فلسفتنا: أن نحمي مستقبل فريقنا والموظفين الذين يعملون لدينا. ولا أعتقد بأنّ ذلك بأيّة طريقة يعني ما تمت الإشارة إليه. هذا هو الأمر الصائب للقيام به الآن".

وترى ويليامز أنّه ومع سقف النفقات الذي سيتم تطبيقه العام المُقبل، إلى جانب التغييرات على قوانين السيارة وتوزيع الجوائز المالية لمساعدة الفرق الأصغر، فإنّ ذلك هو الوقت الأمثل للبحث عن شركاء جدد.

فقالت: "ذلك بكل تأكيد التوقيت الأمثل، ولا سيّما بسبب الطموح الذي لدينا من أجل إعادة ذلك الفريق إلى المكانة التي نريدها جميعًا، حيثما كان في الماضي".

وعند سؤالها إذا ما سيكون مستقبل الفريق في خطر لو فشلت الشركة في إيجاد مستثمرين، قالت ويليامز في ختام حديثها: "أثق تمامًا بأننا سنجد الاستثمار الذي نحتاجه لتأمين مستقبل الفريق".