ويليامز تسرح عدداً من الموظفين وتخفض مرتبات السائقين ومسؤولي الفريق

مع تواصل مضاعفات انتشار جائحة "كوفيد-19" في جميع أنحاء العالم وتأثيره على رياضة السيارات ومن بينها الفورمولا واحد، بدأت الفرق تواجه مشاكل مالية متصاعدة نتيجة توقف الموسم إلى أجل غير مسمى.

وكانت مكلارين أول الفرق التي أعلنت الأسبوع الماضي تبني سياسة خفض النفقات والاستفادة من الدعم الحكومي الذي يسمح للشركات بتسريح موظفيها ودفع 80 بالمئة من مرتباتهم حتى 2.500 جنيه أسترليني في الشهر.

وضمن بيان أصدرته ويليامز اليوم الاثنين، أعلن الفريق البريطاني أنه بدأ بتسريح الموظفين، إضافة إلى تأكيد خفض مرتبات السائقين جورج راسل ونيكولاس لاتيفي ومسؤولي الفريق.

وجاء في البيان: "نظراً للوضع الراهن المتعلق بمرض ’كوفيد-19’، قامت روكيت ويليامز ريسينغ بتسريح مؤقت لعدد من الموظفين كجزء من إجراءات أوسع للحد من النفقات".

وأكمل البيان: "ستستمر فترة التسريح حتى نهاية شهر مايو/أيار، بينما سيتلقى مسؤولو الفريق والسائقون خفضاً قدره 20 بالمئة على مرتباتهم بدءاً من أول أبريل/نيسان".

وتابع البيان: "كان اتخاذ مثل هذه القرارات صعباً، لكن هدفنا حماية وظائف طاقم عملنا في غروف، وضمان عودتهم إلى دوام كامل عندما تسمح الظروف بذلك".

ولم ينطلق موسم 2020 للفورمولا واحد بعد، حيث تم تعليق وإلغاء الجولات الثماني الأولى بسبب فيروس "كورونا".

وبينما أشار تصريح من قبل تشايس كاري المدير التنفيذي للبطولة لاحتمال إقامة موسم مضغوط من 15-18 سباقاً، لكن لا يوجد أي تأكيد رسمي بعد على ذلك.

يشار إلى أنّ كاري سيشارك في اجتماع هاتفي مع مدراء الفرق العشرة مساء اليوم الاثنين للتباحث في أحدث المستجدات.