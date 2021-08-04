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ويليامز تسرّح تيكتوم من برنامجها للناشئين في الفورمولا واحد

أنهت ويليامز شراكتها مع دان تيكتوم، سائق التطوير في الفورمولا واحد وأحد أعضاء برنامج ناشئيها.

ويليامز تسرّح تيكتوم من برنامجها للناشئين في الفورمولا واحد

ارتبط تيكتوم سائق الفورمولا 2 للمرة الأولى مع أكاديمية ويليامز في ديسمبر/كانون الأول 2019 كسائق تطوير، وذلك بعد خروجه من برنامج ريد بُل للناشئين في منتصف ذاك العام.

لكن تم الكشف يوم أمس بأنّه تمّ تسريح صاحب الـ 22 عامًا من أكاديمية ويليامز للناشئين الأسبوع الماضي، حيث أوضح تيكتوم بأنّ سبب حدوث ذلك هو "عدم وجود فرصة له للصعود إلى الفورمولا واحد لموسم 2022".

وكتب تيكتوم على إنستاغرام في هذا الصّدد: "أتوجّه بالشكر إلى ويليامز على تلك الفرصة. وآمُل أن نعمل سويًا من جديد في المستقبل".

وبذلك يكون جاك أيتكن وجايمي تشادويك وسائق ترايدنت في الفورمولا 2 هم من تبقى ضمن أعضاء أكاديمية ويليامز. إذ أنّ أيتكن هو الوحيد بينهم الحاصل على رخصة "فيا" الخاصة، بعد مشاركته لمرة واحدة في جائزة كبرى مع ويليامز في جائزة الصخير الكبرى العام الماضي.

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هذا ومن المعلوم بأن الفريق يقيّم عددًا من السائقين لمقعد في 2022، إذ من المقرر أن يؤجّل أيّ قرار حتى بعد أن تتّخذ مرسيدس قرارها بشأن مستقبل جورج راسل.

وتأتي هذه الأخبار بعد أيام من سماع تيكتوم وهو ينتقد نيكولاس لاتيفي سائق ويليامز الحالي ضمن بث مباشر له على تويتش وهو يمارس ألعاب الفيديو.

حيث ردّ على تواجد لاتيفي في الفورمولا واحد وهو ما يزال في الفورمولا 2 قائلًا: "إنه أكبر مني، ودفع المال من أجل الصعود إلى الفريق".

وأضاف: "عدم صعودك إلى الفورمولا واحد لا يعني أنك لست جيّدًا كفاية للتواجد هناك".

لكن تيكتوم أوضح على إنستاغرام كذلك أنه انفصل عن ويليامز "قبل واقعة لاتيفي الأخيرة، فقط كي يعلم الناس".

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