ويليامز تستهدف العودة للمقدمة بعد ضمّ ساينز

حققت ويليامز خطوة واضحة للأمام عبر التوقيع مع كارلوس ساينز، الذي سيترك صفوف فيراري بدءاً من موسم 2025 المقبل.

ووصف جايمس فاولز مدير الفريق، وصول ساينز "بنقطة التحول" لمستقبل الفريق، مؤكداً أن ويليامز ستعود إلى منافسات المقدمة في 2028.

حيث قال: "كانت فرحتي لا توصف حين أكملنا التوقيع مع ساينز، وهو يعلم ذلك".

وأكمل: "مثل هذه اللحظات نادرة للغاية في مسيرتك المهنية".

وأردف: "كان ذلك قراراً كبيراً أكمل عملية التغيير لهذه المؤسسة".

واسترسل: "إنها خطوة من ألف خطوة ضرورية لتحقيق النجاح".

واستكمل: "حين ألتقي شخصاً يقول أن ويليامز بات فريقاً قوياً من جديد، حينها سأحتفل".

واختتم: "كارلوس موهبة رائعة، سائق رائع، لكن ضمه هو إحدى الخطوات للعودة بالفريق إلى المقدمة".