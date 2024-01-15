ويليامز ترى "إمكانياتٍ غير مستثمرة بعد" في سيارة 2024
يرى جايمس فاولز مدير فريق ويليامز أنه بالإمكان اكتساب أداء إضافي من "إمكانيات غير مستثمرة بعد" في سيارة موسم 2024 المقبل للفورمولا واحد، أكثر من مجرد رفع الارتكازية.
أكمل الفريق موسماً مشجعاً في 2023، مع مركز سابع ضمن بطولة المصنعين، وهي أفضل نتيجة له منذ 2018.
وتحت إدارة فاولز، الذي استلم مقاليد الإدارة حديثاً، فإن التغييرات التي أدخلها آتت ثمارها بالفعل، لكن ما زالت هناك إيجابيات لم تظهر بعد.
من بين قرارات فاولز كان الانتقال لتطوير سيارة 2023 مبكراً، كي يكون أمام الفريق قدرة تركيز أكبر للعمل على سيارة الموسم التالي.
وضمن معرض كلامه مع موقعنا "موتورسبورت.كوم" حول سيارة 2024، قال فاولز: "أضفنا المزيد من الارتكازية، لكن ما نعمل عليه بشكل أساسي هو تصرف السيارة وخصائصها".
وأكمل: "أعتقد أن هناك إمكانيات غير مستثمرة بعد، بالتالي يمكننا المضي قدماً".
ومع احتدام معركة فرق الوسط فإن ويليامز تدرك ضرورة تحقيق قفزة أكبر للأمام.
لكن فاولز يرى أن أية فرصة منطقية للتقدم نحو منافسات المقدمة لن تتبلور قبل 2026 مع حقبة قوانين المحركات الجديدة.
فقال: "أنا مسرور بالعمل الذي نقوم به. القفزة الكبيرة تأتي عادة مع تغييرات القوانين. 2026 سيكون أول فرصة لنا للتقدم بشكل مناسب للأمام".
ورغم أن ويليامز شهدت تحسناً واضحاً لكن فاولز يدرك ضرورة التركيز على الموقع الذي يريده الفريق للمستقبل.
فقال: "حتى الآن هذه حلول للمدى القصير بصراحة. لأن المشكلة نتيجة أنظمة أخرى خاطئة".
واختتم: "كل ما قمنا به تقريباً هو جلب بنية تحتية ومزيد من التوظيف. وذلك سيستغرق وقتاً طويلاً قبل أن تبدأ الثمار بالظهور".
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