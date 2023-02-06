ويليامز ترفع النقاب عن كسوة سيارتها الجديدة لموسم 2023 في الفورمولا واحد
كشفت ويليامز عن كسوة السيارة التي ستعتمدها لموسم 2023 في بطولة العالم للفورمولا واحد، إلى جانب تقديم سائقها الجديد لوغان سارجينت بجوار السائق الحالي أليكس ألبون.
ضمن حدث مخصص لإطلاق موسمها ضمن مصنعها في غروف، كشفت ويليامز عن ألوان سيارتها التي ستعتمدها على مقاتلتها "اف دبليو45" والتي تكمل العمل عليها حاليًا قبل أن يقودها ألبون وسارجينت للمرة الأولى ضمن التجارب الاستعراضية في سيلفرستون يوم الاثنين الموافق 13 فبراير/شباط.
وتحمل كسوة سيارة ويليامز لموسم 2023 تشابهًا كبيرًا مع ألوان سابقتها من الموسم الماضي، مع وجود طلاء قاتم على الأسطح العليا بالمقارنة مع الاعتماد بشكل كبير على اللون الأسود ومقاربة الكاربون فايبر التي اعتمدها الفريق الموسم الماضي من أجل بلوغ متطلبات الوزن الأدنى للسيارة.
وتتضمن الكسوة الجديدة - والتي تم عرضها على نموذج سيارة اف دبليو 44 - شعارًا جديدًا لشركة الخليج الدولية للبترول بعد توقيعها صفقة لتكون شريكًا لموسم 2023 بعد انتهاء شراكتها مع مكلارين العام الماضي.
فيما وصفت ويليامز الكسوة الجديدة في بيان لها بأنها "تطوّر" لما كانت عليه سيارة اف دبليو 44.
ويليامز اف دبليو 45
تصوير: ويليامز
وتعقيبًا على إطلاق كسوة السيارة الجديدة قال ماثيو سافاج رئيس مجلس إدارة ويليامز: "في ظل مواصلة ويليامز ريسينغ مرحلة التحوّل، نحن فخورون بأن نكشف عن كسوة سيارة هذا العام، إذ أننا متحمسون لهذه السيارة ولا يسعني توجيه الشكر الكافي لجميع العاملين في غروف على عملهم الدؤوب من أجل الاستعداد لهذا الموسم".
وأضاف: "مع انضمام المدير الجديد للفريق جايمس فاولز في وقت لاحق من هذا الشهر، إلى جانب تشكيلتنا المثيرة المتألفة من أليكس ولوغان، فإن ويليامز ريسينغ ستقدم كل ما لديها في موسم 2023".
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