ويليامز ترفض تأكيد بقاء كلا سائقَيها راسل ولاتيفي لموسم 2021

أعلنت ويليامز في يوليو/تموز الماضي أنّ كلًا من راسل ولاتيفي سيبقيان في الفريق لموسم 2021، وذلك قبل بيع الفريق لمجموعة دوريلتون كابيتال في بداية سبتمبر/أيلول الماضي.

في المقابل، برز سيرجيو بيريز سائق ريسينغ بوينت الحالي كخيار محتمل للفريق البريطاني وسط ضغط المكسيكي من أجل إيجاد مقعد للعام المُقبل، ما أدّى بدوره إلى تكهنات بأنّه قد يحل مكان راسل.

وصرّح راسل يوم أمس الخميس بأنّه "غير قلق" إزاء مستقبله مع ويليامز، وأنه يرتبط بعقد صارم للعام المُقبل.

وضمن معرض حديثه اليوم الجمعة على هامش جائزة البرتغال الكبرى، صرّح روبرتس بأنّ لا شيء تغيّر حيال خطط الفريق لسائقيه لموسم 2021.

فقال: "هنالك الكثير من التكهنات، والكثير من السائقين الجيدين الذين يبحثون عن مقعد للموسم المُقبل. درويلتون اشترت الفريق، ولا شيء آخر تغيّر. لا يُمكنني قول أكثر من ذلك".

لكن وعند سؤاله إذا ما كان بمقدوره تأكيد بقاء راسل ولاتيفي مع الفريق في 2021، أجاب روبرتس قائلًا: "لن أقول أي شيء حول أي من سائقَينا. لقد قاما بعمل رائع، ولكن هنالك الكثير من التكهنات الدائرة الآن التي لا أرغب بإشعالها دون قصد. دعونا نرى ما سيحدث في سوق السائقين".

وأكمل: "أنا ببساطة لن أتحدث عن تلك المسألة. كما قلت، دوريلتون استحوذت على الفريق، ولا شيء تغيّر فيما يخص السائقَين".

وعندما طُلب منه أن يضع حدًا لتلك التكهنات عبر استبعاد خيار ضمّ بيريز للموسم المُقبل، قال روبرتس: "هذا ممكن، ولكننا لا نرغب بقول شيء الآن، بطريقة أو بأخرى. نحن هنا لنركّز على عطلة نهاية الأسبوع. وليست لدينا أيّة أخبار. غونتر (شتاينر) هنا، ولديه بعض الأخبار. هنالك الكثير من الأخبار هذا الصباح".