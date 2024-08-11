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فورمولا 1

ويليامز ترغب بأن يكمل سارجينت الموسم مع الفريق، لكن حقيقة الوضع قاسية

جايمس فاولز مدير فريق ويليامز يتحدث عن رغبته بأن يحصل لوغان سارجينت على فرصة يستحقها لإكمال موسم 2024 مع الفريق.

لوغان سارجنت، ويليامز

لوغان سارجنت، ويليامز

الصورة من قبل: ويليامز

يواجه لوغان سارجينت خطر خسارة مقعده مع ويليامز منتصف هذا الموسم، بالرُغم من رغبة الفريق في الإبقاء عليه.

سيخسر سارجينت مقعده في الفورمولا 1 نهاية الموسم الجاري بعد توقيع ويليامز مع سائق فيراري الحالي كارلوس ساينز ليدافع عن ألوان الفريق بجوار أليكس ألبون في 2025.

لكن التراجع المستمر في تأديات سارجينت قد يدفع الفريق للاستغناء عنه بعد العطلة الصيفية.

"لقد قمت بكل ما هو ممكن وسأواصل فعل ما بوسعي لمنحه فرصة استحقاق مقعده" قال جايمس فاولز.

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وأضاف: "بعبارة أخرى، أرغب بأن يكمل لوغان الموسم مع الفريق. أريد له ذلك. فهو سائق أكاديمية ويليامز وسيظل سائقًا لأكاديمية ويليامز".

وتابع: "لقد استثمرنا فيه، ولا أعني فقط موسميه في الفورمولا 1، بل مسيرته في الفورمولا 2 كذلك. ولدينا مسؤولية تجاهه".

وأكمل: "إنه يستحق أن يكون سائق فورمولا 1 ولديه مقعد هنا طالما أنه يستحقه. ولكن عليه أن يكتسب ذلك المقعد. لقد قام بعمل جيد في سيلفرستون وبودابست وحقق تقدمًا، لكن الأداء لم يكن المرغوب في سبا، وعلينا فهم سبب هذا الاختلاف وهل سيكون الوضع هكذا في السباقات المستقبلية في هذا الموسم؟".

واختتم: "تلك هي الحقيقة القاسية للوضع، وكثيرون قد يعترضون على هذا المستوى من المصداقية القاسية".

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