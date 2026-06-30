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ويليامز ترتدي حلّة خاصة لجائزة بريطانيا الكبرى

كشف فريق ويليامز عن تصميمه الخاص المستوحى من علم المملكة المتحدة، والذي سيستخدمه خلال سباق جائزة بريطانيا الكبرى للفورمولا 1، إلى جانب مجموعة الملابس الخاصة بالفريق لعطلة نهاية الأسبوع.

منشور:
كسوة فريق ويليامز في بريطانيا

كسوة فريق ويليامز في بريطانيا

الصورة من قبل: ويليامز

يحافظ التصميم على اللون الأزرق الكلاسيكي للفريق، مع إضافة تفاصيل باللونين الأحمر والأبيض إلى جانب الأزرق على مقدمة السيارة وجانبي الهيكل، في إشارة إلى علم المملكة المتحدة.

ومع التصميم الجديد، سيرتدي سائقا ويليامز أليكس ألبون وكارلوس ساينز أيضًا بدلات سباق خاصة تحمل هذا المخطط اللوني طوال عطلة نهاية أسبوع جائزة بريطانيا الكبرى.

حيث قال مدير فريق ويليامز، جايمس فاولز، عن التصميم الخاص: "نفخر بتمثيل علم بلدنا خلال جائزة بريطانيا الكبرى هذا الأسبوع."

وأكمل: "منذ أول انتصار لنا وحتى فوزنا رقم 100، كانت سيلفرستون مسرحًا لبعض أكثر اللحظات التي لا تُنسى في تاريخ فريق أتلاتسيان ويليامز للفورمولا 1". 

 

وتابع: "لا يوجد أي مكان آخر في روزنامة الفورمولا 1 يضاهي الأجواء التي يوفرها السباق على أرضنا."

وأردف: "سواء أكنتم في المدرجات، أو تشجعوننا من منطقة الجماهير، أو تتابعوننا من منازلكم، فإننا نشعر حقًا بطاقة جماهيرنا، وسنحمل هذه الطاقة معنا طوال عطلة نهاية الأسبوع."

كما أطلق فريق ويليامز مجموعة جديدة من المنتجات الخاصة بالجماهير، تضم تصاميم حصرية.

وحظي التصميم الجديد الذي كُشف عنه باهتمام واسع وسريع على منصات التواصل الاجتماعي.

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