ويليامز تدرس جلب شوماخر أو لاوسون بديلاً عن سارجنت
يقيّم فريق يليامز جلب ميك شوماخر أو ليام لاوسون بديلاً عن سائقها الحالي لوغان سارجنت، خاصة بعد الحادثة العنيفة التي دمّر بها السيارة بالكامل خلال التجارب الحرة الثالثة لجائزة هولندا الكبرى.
سيارة لوغان سارجنت، ويليامز بعد الحادث
الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات
تعرض سارجنت لحادثة عنيفة للغاية خلال التجارب الحرة الثالثة من جائزة هولندا الكبرى للفورمولا واحد.
وتدمرت السيارة تماماً، واشتعلت بها النيران على الحلبة، لكن الأمريكي نجح بالخروج منها سالماً.
ويرى الكثيرون أن تداعيات هذه الحادثة ستصعّب من مستقبل سارجنت في البطولة أو مع فريقه ويليامز.
ووفقاً للصحفي الهولندي "Erik van Haren" فإن جايمس فاولز مدير فريق ويليامز، يدرس خيارات جلب سائق بديل.
حادث لوغان سارجنت، ويليامز
الصورة من قبل: صور موتورسبورت
ومن بين أهم الخيارات: ميك شوماخر وكذلك ليام لاوسون.
ورغم أنه لم يتم اتخاذ أي قرار رسمي بعد، لكن يبدو أن شوماخر خيار أولي، ولاوسون خيار ثانٍ.
وفي حال صحّت هذه التكهنات، فإن مسيرة لوغان سارجنت في الفورمولا واحد قد تنتهي أقرب من المتوقع.
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