ويليامز تخوض محادثات مع نيوي حيال لم شمل الطرفين في الفورمولا 1
صرّح جايمس فاولز مدير ويليامز أن فريقه يخوض محادثات مع أسطورة التصميم أدريان نيوي لمحاولة استمالته للعودة إلى العلامة البريطانية العريقة.
الصورة من قبل: كارل بينجهام/ صور لات
أعلن نيوي في وقت سابق من هذا الأسبوع عن مغادرته صفوف ريد بُل في بداية العام المُقبل، وذلك على إثر استيائه من عدة جوانب ضمن بيئة العمل داخل العلامة النمساوية على مدار الأشهر القليلة الماضية.
ويعني الاتفاق الذي توصل إليه نيوي مع ريد بُل أنه سيملك حرية الانتقال والعمل مع أي فريق آخر بدءًا من مارس/أذار 2025، وهو ما فتح الباب أمام عدة فرق لمحاولة الحصول على خدماته.
وبينما يُعتقد بأن نيوي لم يحدد بعد خطوته التالية، إلا أنه يرتبط بشكل قوي بانتقال محتمل إلى فيراري التي ترغب بضمه للمساعدة في تعزيز مساعيها بالعودة إلى صدارة البطولة ولا سيما بعد انتقال لويس هاميلتون إلى القلعة الحمراء لموسم 2025.
وليست فيراري الوحيدة المهتمة بخدمات نيوي، حيث برز مؤخرًا بأن أستون مارتن قد عرضت مبلغًا ماليًا كبيرًا للحصول على خبراته.
والآن تصرّح ويليامز كذلك بأنها تريد ضم عبقري التصميم، مع تصريح فاولز بأنه خاض بالفعل محادثات مع نيوي الأسبوع الماضي بمجرد أن بات واضحًا بأنه سيكون خارج أسوار ريد بُل.
وضمن حديثه حصريًا مع موقعنا "موتورسبورت.كوم" حيال هذا الوضع قال فاولز: "أعرف أدريان منذ فترة طويلة على أية حال، وتحدثت معه يوم الجمعة وأثق بأننا سنتحدث مجددًا، وقريبًا جدًا كذلك".
وأضاف: "لا شك بأنه أيقونة في هذه الرياضة. كل فريق انضم إليه بعدما ترك ويليامز تمكن من حصد البطولات. وتلك ليست مصادفة، إنه التأثير الذي يضعه على الرياضة".
وتابع: "سيكون من التقصير ألا أتحدث معه. الأمر بهذه البساطة".
جديرٌ بالذكر أن نيوي ليس غريبًا على ويليامز، فقد كان المصمم ضمن أكثر فتراتها نجاحًا في الفورمولا 1 في بداية تسعينات القرن الماضي، عندما ساعد في تصميم سيارة اف دبليو14بي المهيمنة والتي حققت اللقب لنايجل مانسيل في 1992، قبل أن تحصد سياراته الألقاب في 1993،1996 و1997 قبل انتقاله بعد ذلك إلى مكلارين.
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