ويليامز تخوض محادثات متقدمة مع ساينز لضمه في 2025

أحاطت الكثير من التكهنات مؤخرًا بمستقبل ساينز في الفورمولا 1، بينما يسعى إلى تأمين مقعد للموسم المُقبل.

ومن المعلوم بأنه تلقى عرضًا للانضمام إلى صفوف ساوبر ضمن صفقة طويلة الأمد تجعله رأس حربة آودي عندما تدخل كفريق مصنعي بدءًا من 2026.

لكن الصانع الألماني يرغب برد سريع من الإسباني بينما يسعى إلى حسم تشكيلته من أجل التركيز على الركائز الأخرى على المدى الطويل.

في الوقت الذي لا يرغب فيه ساينز أن يتعجل في ظل وجود فرص أخرى قد تظهر أمامه في ريد بُل أو مرسيدس.

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مع ذلك، يبدو بأن تلك الفرص تتلاشى في ظل اتجاه ريد بُل للإبقاء على سيرجيو بيريز لموسم آخر واقتراب مرسيدس من تصعيد أندريا كيمي أنتونيللي من الفورمولا 2.

بيد أن موقعنا "موتورسبورت.كوم" علم بأن ساينز يخوض محادثات كذلك مع ويليامز حول ما يمكنها تقديمه للإسباني في ظل سعي الفريق لبلوغ أهدافه الطموحة للمستقبل.

وتتمثل إحدى الأوراق الرابحة لدى ويليامز والتي قد تجذب ساينز في صفقتها للتزود بمحركات مرسيدس لموسم 2026 وسط التكهنات الأخيرة بأن الصانع الألماني قد حقق خطوات واعدة مبكرة مع وحدة طاقته الجديدة.