ويليامز تُخطّط لجلب تحديث ثلاثيّ العناصر مع نقل تركيزها لسيارة 2025

تُخطّط ويليامز لاعتماد تحديث ثلاثيّ العناصر للمساعدة على إعادة موسمها الحالي إلى السكّة الصحيحة، لكنّها بدأت بالتركيز على سيارة 2025 في جميع الأحوال.

تراجعت الحظيرة البريطانيّة خطوة إلى الوراء في 2024 بعد محاولتها تصميم سيارة أكثر تنافسيّة في مختلف أنواع الحلبات، وذلك بالمقارنة مع سيارة 2023 ذات السلاح الوحيد على الحلبة منخفضة الارتكازيّة.

لكن في حين أنّ سيارة 2023 سمحت لأليكسندر ألبون بالبزوغ وتحقيق نقاطٍ جيّدة في العديد من الحلبات، لم تكن سيارة "اف.دبليو46" تنافسيّة في أيّ مكان، وتغلّبت عليها معظم سيارات خطّ الوسط مثل آر.بي وهاس.

وتدخل ويليامز العطلة الصيفيّة برصيد 4 نقاطٍ فقط، متقدّمة على فريق ساوبر خالي الوفاض.

وقال جايمس فاولز مدير الفريق في سبا: "لدينا تحديثات قادمة في هذه العطلة الصيفيّة، آمل أن نفعل ذلك في زاندفورت، ومن ثمّ في باكو أو السباق الذي بعد باكو والذي هو سباق سنغافورة".

وأضاف: "ما يُمكنني إخباركم به هو أنّ هناك عددًا من التحسينات التي يجب أن تظهر على السيارة وأن يتجسّد ذلك عبر عودتنا إلى موقعٍ يُخوّلنا المنافسة على النقاط".

وأكمل: "تمّ تحقيق ذلك عبر عددٍ من الأشياء. تحديثات انسيابيّة، وسترون تحديثات على نظام التعليق، وسترون وزن السيارة ينخفض. لذا هناك ثلاث وجهات جذريّة نعمل عليها".

وأردف: "تلك خطوات كبيرة في عالم الفورمولا 1، لكنّ مصدر تردّدي هو أنّكم شاهدتم جلب آربي لتحديثات تعيّن عليها التخلي عنها لاحقًا، وكذلك مرسيدس. لا ترى ذلك عادة، تملك الفرق ثقة في ما تفعله".

لكنّ فاولز قال كذلك أنّه بالرغم من أنّ المكوّنات الجديدة قيد الإنتاج، فإنّ فريق تصميم ويليامز نقل تركيزه نحو سيارة 2025 منذ فترة، وهو ما يتناسب مع تركيز الفريق على المدى البعيد.

وقال: "نحن نستثمر في 2025 كذلك، سيارتنا في نفق الهواء ليست سيارة 2024، كانت سيارة 2025 منذ بضعة أشهر".

وأكمل: "ذلك ليس لأنّني أؤمن بموسم 2025، بل أريد وضع سيارة 2026 في نفق الهواء في أبكر وقتٍ ممكن، لكن بالتوازي مع التمتّع بموسم 2025 معقول".