ويليامز تُخطّط لجلب تحديثات "مختلفة جدًا بصريًا" لتعزيز أدائها

بالرغم من أنّ ويليامز تمكّنت من تسجيل ثلاث نقاطٍ حتّى الآن هذا الموسم، حقّقها أليكسندر ألبون في أستراليا وميامي، فإنّ الفريق عانى بشكلٍ عام لمنافسة بقيّة سيارات الوسط بشكلٍ ثابت.

وتسبّب ذلك في تراجع الحظيرة البريطانيّة إلى آخر ترتيب بطولة الصانعين، على بُعد 12 نقطة عن هاس وأستون مارتن.

واختار الفريق مقاربة محافظة على صعيد خطط التحديثات، لكنّه يتطلّع الآن لرفع أدائه في المستقبل القريب بعد التزامها بتقديم حزمة تحديثات كبيرة.

وقال دايف روبسون المسؤول عن أداء السيارة أنّ الفرق أصبحت الآن بحاجة "للحصول على أفضل أداء مقابل كلّ دولار تنفقه" نتيجة سقف النفقات، وأنّ المراحل الأولى من هذه القوانين ستشهد وصول أغلب المكوّنات الجديدة "مجتمعة تقريبًا".

وقال البريطاني أنّ ويليامز لم تجلب أيّة تحديثات كبيرة على سيارة "اف.دبليو44"، لكنّه أكّد أنّ الحظيرة البريطانيّة حدّدت الآن حيّزًا زمنيًا لتقديم حزمة تحديثاتها الأولى.

وقال: "أجل، قرّرنا ذلك والتزمنا في نفق الهواء. إنّه لتحدٍ أن نقوم بتصنيع المكوّنات في أقرب وقتٍ ممكن. آمل أن لا تتعرّض السيارة لأيّ ضررٍ لأنّ عليك أن تكون حذرًا حيال هذه الأشياء".

وأضاف: "الحزمة في طريقها. آمل أن يتّضح موعد اعتمادها في الأيّام القليلة المقبلة".

وكانت عدّة فرق وسط قد شرعت في اعتماد حزم تحديثات كبيرة حتّى الآن هذا الموسم في محاولة لتحقيق تقدّم في الترتيب.

وكان أداء فريق أستون مارتن قد عرف تحسّنًا كبيرًا منذ اعتماده للجانب المشابه لريد بُل في برشلونة، وهو ما سمح للفريق بالقفز أمام ويليامز في الترتيب العام.

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حول تحدي تقييم المفاهيم التصميميّة على المدى القصير والبعيد، قال روبسون أنّ الحظيرة البريطانيّة التزمت الآن باتّباع وجهة مختلفة لبقيّة موسم 2022.

وقال: "بدأنا من الجناح الأمامي متّجهين إلى الخلف، وأنا متأكّدٌ من أنّ هناك الكثير من الطرق المختلفة التي بوسعك فعل ذلك عبرها، ولا نعلم أيّها الأفضل بعد".

واختتم بالقول: "على صعيد المدى القصير ولبقيّة هذا الموسم، فأعتقد بأنّنا ملتزمون بمفهوم تصميمي سيكون مختلفًا قليلًا، مختلفًا من الناحية البصريّة عمّا لدينا الآن".