ويليامز تخشى خسارة الفورمولا واحد "العديد من الفرق" بسبب أزمة كورونا

تسبّب تفشّي وباء كورونا "كوفيد-19" في إلغاء السباقات العشرة الأولى من موسم 2020، ما سيعرّض الفرق لضربة قوية عبر خسائر التي سيتلقونها في العائدات المالية.

وما تزال الفورمولا واحد متفائلة بإمكانية إقامة 15 - 18 سباقًا في 2020، والتي تبدأ في نمسا في بداية يوليو/تموز المُقبل.

وقد بدأت ليبرتي ميديا المالكة للرياضة بالفعل في منح دفعات مالية مقدمًا إلى الفريق في محاولة لتعزيز وضعهم المالي، حيث من المتوقّع تكبّدها خسائر إضافية في مداخيل الرعاية.

وقد حذّرت كلير ويليامز الشهر الماضي بأنّه من "المهم للغاية" أن يسابق فريقها ويليامز هذا العام بسبب اعتماده بشكل أساسي على الجوائز المالية من بطولة الصانعين.

لكنّها صرّحت الآن بأنّها تخشى إمكانية خسارة الرياضة لعدد من الفرق إذا لم تكن الفورمولا واحد قادرة على العودة للسباقات في 2020.

"من المخيف أنّنا قد نخسر ليس فقط فريقًا واحدًا أو اثنين، بل عددًا كبيرًا إذا ما نعد إلى السباقات" قالت ويليامز.

وأضافت: "النموذج المالي الذي نعتمده في رياضتنا يعني أننا جميعًا نعتمد بشكل أساسي على العوائد التي نحصل عليها من النتائج التي نحرزها في بطولة الصانعين".

وتابعت: "إذا خسرنا ذلك، إضافة إلى حقيقة أن الرعاية ليست على قدر مستوى المنافسة الحالي في الفورمولا واحد، فسيجعل ذلك من الصعب للغاية إيجاد ميزانية من أجل الاستمرار".

كما شددت ويليامز على أنّها لن تخاطر بأيّ من أفراد طاقم فريقها من خلال العودة مبكرًا للغاية إلى السباقات وما يزال خطر انتشار الفيروس قائمًا.

فقالت: "علينا تقييم حاجة العودة إلى السباقات من أجل ضمان استمرار فريقك في مواجهة الواقع المهم للغاية المتمثّل في التأكد من سلامة أفراد الطاقم لديك. وفي النهاية، فإنّ سلامة الأفراد في المقام الأوّل بالنسبة لي".

واختتمت: "آمُل بكل تأكيد ألا يكلفنا ذلك فريقنا واستمراريته، لكنّ سلامة أفرادنا لها الأهمية القُصوى، ولن نؤثّر عليها سواء بإعادتهم للعمل في غروف أو مطالبتهم بالسفر للسباقات".