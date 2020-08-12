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ويليامز تختار عدم المضيّ قدمًا في استئناف قضيّة ريسينغ بوينت

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ويليامز تختار عدم المضيّ قدمًا في استئناف قضيّة ريسينغ بوينت
12-08-2020

أكّد فريق ويليامز عدم استئنافه للقرار المتعلّق بقضيّة ريسينغ بوينت، حيث يشعر بأنّ "أغلب مخاوفه الأساسيّة" حيال نسخ سيارة الفورمولا واحد قد تمّت معالجتها.

عُوقب فريق ريسينغ بوينت بخصم 15 نقطة من رصيده وتغريمه 400 ألف يورو يوم الجمعة الماضي بعد اعتبار حُكّام "فيا" أنّ عمليّة تصميمه لقنوات تهوية المكابح الخلفيّة غير قانونيّة.

وكان الفريق قد حصل على قنوات التهوية سابقًا كمكوّنات غير مدرجة، قبل أن يتمّ تغيير تصنيفها إلى مكوّنات مدرجة لموسم 2020 ما يعني أنّه يتعيّن على كلّ فريق تصميمها بنفسه.

لكنّ القرار سمح في ذات الوقت للفريق بمواصلة استخدام التصميم لبقيّة الموسم وهو ما أثار غضب الفرق المنافسة حيال لين العقوبة.

وعبّرت ويليامز ومكلارين ورينو وفيراري عن نيّتها استئناف القرار، وكان لديها 96 ساعة لإتمام العمليّة بشكلٍ رسمي. بينما تنوي ريسينغ بوينت استئناف القرار في محاولة لتبرئة نفسها.

وأكّدت فيراري ورينو مساء الثلاثاء مضيّهما قدمًا في الاستئناف، بينما آثرت مكلارين الانسحاب.

وأكّدت ويليامز الآن أنّها لن تتقدّم بطلب استئناف رسمي.

وجاء في بيانٍ من الفريق: "بعد دراسة متأنية، اختار فريق ويليامز عدم المضيّ قدمًا بتقديم استئناف رسمي".

وأضاف: "نعتقد بأنّ قرار فيا للسعي وراء منع النسخ المكثّف للسيارات الأخرى بدءًا من 2021 سيُعالج أغلب مخاوفنا الأساسيّة ويعيد تأكيد مسؤوليّة المصنّع في البطولة، وذلك جوهر الفورمولا واحد".

وكانت "فيا" قد أكّدت أنّها ستُعدّل قوانين موسم 2021 لحظر النسخ المكثّف لتصاميم السيارات على إثر قضيّة ريسينغ بوينت.

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