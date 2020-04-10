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ويليامز تحصل على إعادة تمويل عقب بيع القسم الهندسي لديها

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ويليامز تحصل على إعادة تمويل عقب بيع القسم الهندسي لديها
10-04-2020

حصل فريق ويليامز في الفورمولا واحد على إعادة تمويل لمقروضات الشركة وذلك عقب بيع قسم الهندسة المتقدمة في ديسمبر/كانون الأوّل في 2019.

وتُبقي اتفاقية إعادة التمويل الجديدة على الشريك البنكي لفترة طويلة للفريق "اتش اي بي سي"، وتتضمّن كذلك قرضًا من لاتروس ريسينغ، الشركة المملوكة من قِبَل مايكل لاتيفي، والد سائق  ويليامز في الفورمولا واحد نيكولا.

وتأتي تلك الاتفاقية على إثر رهن عقاري على أرض ومنشآت الفريق، إلى جانب المصنع والآلات.

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وكذلك تشمل الاتفاقية "أصول تراثية" كضمان والمتمثلة في أكثر من 100 سيارة لويليامز في الفورمولا واحد تغطي تاريخ الفريق الممتد لـ 42 عامًا في الفئة الملكة.

وتعقيبًا منها على ذلك، صرّح كلير ويليامز نائبة مدير الفريق لموقعنا "موتورسبورت.كوم" قائلة: "عقب بيع قسم الهندسة المتقدمة في ويليامز نهاية العام الماضي، بدأنا عملية إعادة التمويل".

وأضافت: "بعد تقييم عددٍ من الخيارات، أتممنا الآن عملية إعادة التمويل مع مجموعة من المُقرضين، والذين تمّ التفاوض معهم على أسس تجارية. وتوفر لنا حزمة القرض الموارد التي نحتاجها من أجل المُضي قُدمًا".

ونُشير إلى أنّ مجموعة لاتروس ريسينغ - التي تمّ تأسيسها بواسطة مايكل لاتيفي في 2012 - تشارك في نشاطات التسابق الخاصة بنجله. حيث أنّ لاتيفي الأب راعٍ بالفعل لفريق ويليامز من خلال شركته سوفينا الكندية المتخصصة في المنتجات الغذائية، كما أنّه كذلك مالك جزئي في مجموعة مكلارين، وذلك بعد استثماره فيها في مايو/أيار 2018 من خلال إحدى شركاته الأخرى.

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جديرٌ بالذكر أنّ قائمة سيارات ويليامز المعروضة كضمانة تتراوح بين طراز "اف دبليو06" لموسم 1976 إلى ثلاث نسخ من سيارة "اف دبليو43" من الموسم الماضي، كما تتضمّن كذلك نسخ من جميع سيارات الفريق الفائزة ببطولة العالم.

والعديد من هذه السيارات تعمل بالفعل وتتمّ رؤيتها بانتظام خلال الأحداث التاريخية للفريق، في حين أن البعض الآخر بخصائص العرض فقط، كما أنّ هنالك منها مقروض حاليًا لبعض من المتاحف.

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