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ويليامز تُحدّد موعد الكشف عن كسوة سيارتها لموسم 2023

كشف الصانع البريطاني ويليامز عن خططه لإطلاق موسمه الجديد ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد.

ويليامز تُحدّد موعد الكشف عن كسوة سيارتها لموسم 2023

أكّدت ويليامز اليوم الأربعاء أنّها ستُقيم حدث إطلاق الموسم الجديد في 6 فبراير، لتُصبح بذلك أوّل فريقٍ يطلق موسمه الجديد من بين الفرق الستّة التي كشفت عن خططها حتّى الآن.

وسيُقام الحدث على الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي للمملكة المتّحدة في 6 فبراير عبر الموقع الرسمي للفريق وتطبيقه، وسيتمّ خلاله الكشف عن كسوة السيارة لموسم 2023.

لكنّ هذا الإعلان لم يذكر أيّ شيء بشأن السيارة الجديدة وتقديمها خلال الحدث من عدمه، حيث من المفترض أن يتمّ عرض سيارة "اف.دبليو45" في وقتٍ لاحق.

وسيشهد هذا الحدث مشاركة أليكسندر ألبون والسائق الجديد لوغان سارجنت الذي سيُسجّل بداية مسيرته في الفورمولا واحد هذا العام بعد ترقيته من الفورمولا 2. وسيحلّ الأمريكي بديلًا لنيكولاس لاتيفي الذي تمّ التخلي عنه عبد ثلاثة أعوامٍ في الفريق.

ويمرّ الفريق حاليًا بمجموعة من التغييرات الداخليّة على إثر مغادرة المدير يوست كابيتو، وكذلك المدير التقني فرونسوا كزافييه دوميزون الشهر الماضي.

ولم يُعلن الفريق عن هويّة بديليهما بعد، لكنّه يتطلّع للتقدّم عن المركز الأخير في بطولة الصانعين في 2022، وذلك بعد اقتصاره على 9 نقاط.

مواعيد الإطلاق المؤكّد لموسم 2023:

6 فبراير: ويليامز (كسوة)

11 فبراير: ألفا تاوري (كسوة)

13 فبراير: مكلارين وأستون مارتن

14 فبراير: فيراري

16 فبراير: ألبين

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