ويليامز تحدد شرطها لضم كارلوس ساينز
قال جايمس فاولز مدير فريق ويليامز أنهم سيوقعون مع كارلوس ساينز إذا ما يرغب الإسباني "الانضمام على المدى الطويل" وأن يكون "مقتنعًا بمشروع العلامة البريطانية".
كارلوس ساينز الإبن، فيراري
الصورة من قبل: مايكل بوتس/ صور موتورسبورت
تسعى ويليامز إلى ضم سائق متمرس ليجاور أليكس ألبون في موسم 2025، إذ أن خيار الفريق الأول متمثل في كارلوس ساينز.
قدمت ويليامز عرضًا طويل الأمد للإسباني، لكن يبدو بأن ساينز يرغب بعقد لموسم واحد على أمل الانضمام إلى فريق آخر في 2026 وما بعدها.
وتعقيبًا على ذلك، صرّح فاولز قائلًا: "أعتقد بأننا كنا منفتحين وواضحين حول من نريد ضمه إلى الفريق، لكن ذلك لا يعني أن هنالك عقد سيتم توقيعه".
وأضاف: "نعرف موقع الفريق الآن وأريد ضم سائق لديه الرغبة في أن يكون جزءًا من مشروعنا، سائق يفهم ماضي وحاضر ويليامز ويسعي لإيصال الفريق إلى القمة".
وتابع: "قد تكون لدى السائق أولويات مختلفة في بعض الأحيان، لكن الأمر الأهم بالنسبة لي هو أن تتماشي تلك الأولويات مع أولوياتنا. فلا نريد أن نُرى كخيار مؤقت للخطوة التالية".
وأكمل: "أليكس انضم لنا لأنه يتشارك نفس أهدافنا وذلك مهم بالنسبة لي وله كذلك. وهذا يجب أن يكون عاملًا حاسمًا عندما نقرر من سيأتي إلى الفريق. أتفهم تفكير كارلوس، فقد حلم بأن يكون مع فيراري ويسابق ضمن فريق صدارة، لكن ذلك لن يستمر الآن وعليه أن يتأقلم مع الوضع الجديد".
كن جزءًا من مجتمع موتورسبورتانضمّ إلى المحادثة
شارك أو احفظ هذه القصّة
ساينز: "لا أعتقد أن هاميلتون خيار أفضل مني"
فيراري تنتظر جولة بلجيكا للتأكد من عمل التحديثات
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
مواعيد جائزة بلجيكا الكبرى 2024
تقييم: آراء محرّرينا بسباق جائزة المجر الكبرى 2024
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل
أحدث الأخبار
ألبين تتّجه نحو مديرٍ جديدٍ لفريقها في الفورمولا 1
فيرستابن "ليس ممنوعًا" من خوض سباقات المحاكاة ليلًا
بياستري شعر أنّه "استحقّ" فوزه في المجر
سائقو الفورمولا 1 يقدّمون آراءهم بشأن أوامر فريق مكلارين بين نوريس وبياستري
برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
أبرز التعليقات