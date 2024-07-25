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ويليامز تحدد شرطها لضم كارلوس ساينز

قال جايمس فاولز مدير فريق ويليامز أنهم سيوقعون مع كارلوس ساينز إذا ما يرغب الإسباني "الانضمام على المدى الطويل" وأن يكون "مقتنعًا بمشروع العلامة البريطانية".

كارلوس ساينز الإبن، فيراري

كارلوس ساينز الإبن، فيراري

الصورة من قبل: مايكل بوتس/ صور موتورسبورت

تسعى ويليامز إلى ضم سائق متمرس ليجاور أليكس ألبون في موسم 2025، إذ أن خيار الفريق الأول متمثل في كارلوس ساينز.

قدمت ويليامز عرضًا طويل الأمد للإسباني، لكن يبدو بأن ساينز يرغب بعقد لموسم واحد على أمل الانضمام إلى فريق آخر في 2026 وما بعدها.

وتعقيبًا على ذلك، صرّح فاولز قائلًا: "أعتقد بأننا كنا منفتحين وواضحين حول من نريد ضمه إلى الفريق، لكن ذلك لا يعني أن هنالك عقد سيتم توقيعه".

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وأضاف: "نعرف موقع الفريق الآن وأريد ضم سائق لديه الرغبة في أن يكون جزءًا من مشروعنا، سائق يفهم ماضي وحاضر ويليامز ويسعي لإيصال الفريق إلى القمة".

وتابع: "قد تكون لدى السائق أولويات مختلفة في بعض الأحيان، لكن الأمر الأهم بالنسبة لي هو أن تتماشي تلك الأولويات مع أولوياتنا. فلا نريد أن نُرى كخيار مؤقت للخطوة التالية".

وأكمل: "أليكس انضم لنا لأنه يتشارك نفس أهدافنا وذلك مهم بالنسبة لي وله كذلك. وهذا يجب أن يكون عاملًا حاسمًا عندما نقرر من سيأتي إلى الفريق. أتفهم تفكير كارلوس، فقد حلم بأن يكون مع فيراري ويسابق ضمن فريق صدارة، لكن ذلك لن يستمر الآن وعليه أن يتأقلم مع الوضع الجديد".

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