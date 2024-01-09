ويليامز تجدد عقدها للتزود بمحركات مرسيدس لما بعد 2026
ستواصل ويليامز استعمال محركات مرسيدس حتى نهاية موسم 2030 على الأقل، بعد الاتفاق على تمديد العقد الحالي بينهما.
يستعد الفريق للحقبة الجديدة من المحركات والتي ستبدأ مع انطلاقة موسم 2026 في الفورمولا واحد.
ومع تمديد مرسيدس لعقد تزويدها بالمحركات لفريق مكلارين نهاية الموسم الماضي، أكدت العلامة الألمانية الآن أن ويليامز ستبقى أحد فرقها من الزبائن كذلك.
حيث قال جايمس فاولز مدير فريق ويليامز: "من الرائع تمديد شراكتنا حتى 2030".
وأكمل: "جمعتنا علاقة قوية للغاية منذ حقبة القوانين الحالية، ونتطلع قدماً للمواصلة في الحقبة التالية".
من جهته، قال توتو وولف مدير فريق مرسيدس: "إن ويليامز فريق تاريخي في الفورمولا واحد وقد جمعتنا علاقة ناجحة طوال فترة شراكتنا التي بدأت في 2014".
وأضاف: "تعززت علاقتنا مع ويليامز خلال العقد الماضي ونتطلع قدماً لمواصلة مقاربتنا المثمرة مع التوجه لحقبة المحركات الجديدة بدءاً من 2026".
وتتزود ويليامز بمحركات مرسيدس منذ بداية حقبة المحركات الهجينة ذات الشواحن التوربينية في 2014، وأدت هذه الشراكة إلى 18 منصة تتويج.
معرض صور: سيارات آدريان نيوي الفائزة بالبطولات
معرض صور: سيارات آدريان نيوي الفائزة بالبطولات معرض صور: سيارات آدريان نيوي الفائزة بالبطولات
ويليامز وساوبر تحددان موعد الكشف عن سيارتيهما لموسم 2024
ويليامز وساوبر تحددان موعد الكشف عن سيارتيهما لموسم 2024 ويليامز وساوبر تحددان موعد الكشف عن سيارتيهما لموسم 2024
تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية
تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية
أحدث الأخبار
أعمال التحسينات تبدأ في مونزا أملاً بضمان مستقبلها في الفورمولا واحد
أعمال التحسينات تبدأ في مونزا أملاً بضمان مستقبلها في الفورمولا واحد أعمال التحسينات تبدأ في مونزا أملاً بضمان مستقبلها في الفورمولا واحد
بياستري يتكلم حول سرّ العلاقة الصحية مع زميله نوريس ضمن صفوف مكلارين
بياستري يتكلم حول سرّ العلاقة الصحية مع زميله نوريس ضمن صفوف مكلارين بياستري يتكلم حول سرّ العلاقة الصحية مع زميله نوريس ضمن صفوف مكلارين
ويليامز تجدد عقدها للتزود بمحركات مرسيدس لما بعد 2026
ويليامز تجدد عقدها للتزود بمحركات مرسيدس لما بعد 2026 ويليامز تجدد عقدها للتزود بمحركات مرسيدس لما بعد 2026
بوتاس يكشف طموحاته مع آودي في 2026
بوتاس يكشف طموحاته مع آودي في 2026 بوتاس يكشف طموحاته مع آودي في 2026
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.