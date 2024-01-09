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ويليامز تجدد عقدها للتزود بمحركات مرسيدس لما بعد 2026

ستواصل ويليامز استعمال محركات مرسيدس حتى نهاية موسم 2030 على الأقل، بعد الاتفاق على تمديد العقد الحالي بينهما.

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أليكسندر ألبون، ويليامز

يستعد الفريق للحقبة الجديدة من المحركات والتي ستبدأ مع انطلاقة موسم 2026 في الفورمولا واحد.

ومع تمديد مرسيدس لعقد تزويدها بالمحركات لفريق مكلارين نهاية الموسم الماضي، أكدت العلامة الألمانية الآن أن ويليامز ستبقى أحد فرقها من الزبائن كذلك.

حيث قال جايمس فاولز مدير فريق ويليامز: "من الرائع تمديد شراكتنا حتى 2030".

وأكمل: "جمعتنا علاقة قوية للغاية منذ حقبة القوانين الحالية، ونتطلع قدماً للمواصلة في الحقبة التالية".

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من جهته، قال توتو وولف مدير فريق مرسيدس: "إن ويليامز فريق تاريخي في الفورمولا واحد وقد جمعتنا علاقة ناجحة طوال فترة شراكتنا التي بدأت في 2014".

وأضاف: "تعززت علاقتنا مع ويليامز خلال العقد الماضي ونتطلع قدماً لمواصلة مقاربتنا المثمرة مع التوجه لحقبة المحركات الجديدة بدءاً من 2026".

وتتزود ويليامز بمحركات مرسيدس منذ بداية حقبة المحركات الهجينة ذات الشواحن التوربينية في 2014، وأدت هذه الشراكة إلى 18 منصة تتويج.

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