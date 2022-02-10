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ويليامز تتجه لاعتماد كسوة لونية "مختلفة" في 2022

تتجه ويليامز لاعتماد كسوة لونية جديدة على سيارتها في موسم 2022 للفورمولا واحد، بعد أن شوّقت لتغييرات كبيرة على قنوات التواصل الاجتماعي.

ويليامز تتجه لاعتماد كسوة لونية "مختلفة" في 2022

سيقيم فريق غروف حدث إطلاق يوم 15 فبراير/شباط الجاري.

لكن وقبل ذلك، قام سائقا الفريق أليكسندر ألبون ونيكولاس لاتيفي بجلسة تصوير مع الألوان الجديدة، وقد تفاجآ بما شاهداه، ما يشوّق لتغيير كبير مقارنة بالعام الماضي.

ونشرت ويليامز فيديو لردة فعلهما عندما شاهدا سيارة 2022 وكسوتها اللونية.

 

حيث قال لاتيفي: "ذلك مختلف… منعش! أعتقد أنني استعملتُ هذه الكلمة العام الماضي، لكنني أعتقد أنها تنطبق على سيارة هذا الموسم أكثر. إنها جميلة للغاية. أعتقد أنها تبدو أجمل تحت الأضواء وفي الصور".

من جهته، بدا ألبون متفاجئاً كذلك، ويبدو من تعليقاته أن الألوان الجديدة لن تقتصر على اللونين التقليدين الأبيض والأزرق.

فقال: "لقد أحببتها. يمكن القول أنها ويليامز. أكثر بساطة من ناحية الكسوة اللونية. هناك بعض الـ *****. أحبُ الـ **** عليها".

وأضاف لاتيفي: "هناك لون جديد هنا، وأنا معجب به. أعتقد أنه يشير لميزة جميلة في السيارة. نمط مختلف عما نراه عادة".

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وبينما شاركت ويليامز بالألوان التقليدية سابقاً، لكن كسوة سيارة الموسم الماضي احتوت كمية قليلة من اللون الأصفر ونمطاً مختلفاً للون الأزرق على غطاء المحرك.

وترغب ويليامز بمواصلة الوتيرة الجيدة التي أظهرتها في 2021، حين نجحت بالتقدم من قاع الترتيب لتنهي بالمركز الثامن بفضل النقاط التي سجلها جورج راسل ولاتيفي.

وانتقل راسل ليقود مع مرسيدس في 2022 إلى جانب لويس هاميلتون، بينما سيقود ألبون بديلاً عنه.

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