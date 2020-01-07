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ويليامز تُبقي على شادويك بطلة سلسلة "دبليو" كسائقة تطوير لموسم 2020

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ويليامز تُبقي على شادويك بطلة سلسلة "دبليو" كسائقة تطوير لموسم 2020
07-01-2020

ستحصل جايمي شادويك بطلة سلسلة "دبليو" النسائية على برنامج مُحاكاة محدّث ضمن صفوف فريق ويليامز في بطولة العالم للفورمولا واحد في 2020 بعد الإبقاء عليها كسائقة تطوير في الحظيرة البريطانية.

انضمّت البريطانية إلى صفوف ويليامز كجزء من أكاديمية السائقين خلال الموسم الماضي، إذ أنّه وإلى جانب عملها على جهاز المُحاكاة، كانت حاضرة كذلك خلال بعض الجولات الأوروبية.

وستواصل شادويك العمل مع الفريق لموسم 2020 على الحلبات وفي المصنع، إذ سيتكثّف برنامجها للمُحاكاة من أجل المساعدة في برنامج تطوير ويليامز.

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وتعقيبًا منها على دورها الجديد مع الفريق، قال شادويك: "الوقت الذي أمضيته على جهاز المُحاكاة كان ثمينًا للغاية، إذ استمتعت بكلّ لحظة وحاولت الانغماس داخل الفريق. أتطلّع لمواصلة العمل مع ويليامز هذا العام".

من جانبها، علّقت كلير ويليامز نائبة مدير الفريق في هذا الصّدد قائلة: "لقد استمتعت جدًا بمشاهدة جايمي وهي تتطوّر وتتميّز مع الفريق وخلال مشاركتها في سلسلة دبليو".

وأضافت: "قامت جايمي بعمل رائع بتمثيل النساء في عالم رياضة السيارات إذ أنّنا فخورون للغاية بالعمل الذي قامت به".

جديرٌ بالذكر أنّه وإلى جانب نجاحها وحصدها لقب سلسلة "دبليو"، فقد فازت شادويك بلقب بطولة "جي تي 4" البريطانية، كما حققت الفوز في إحدى جولات بطولة الفورمولا 3 البريطانية في 2018 بالإضافة إلى لقب سلسلة "ام آر اف" الشتوية في 2018/2019.

إذ تواصل مشاركتها في سلسلة "دبليو" هذا العام، إلى جانب مشاركتها كذلك في بطولة الفورمولا 3 الآسيوية.

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