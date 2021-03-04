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ويليامز تُبقي على أيتكن كسائق احتياطي لموسم 2021 في الفورمولا واحد

أبقت ويليامز على خدمات جاك أيتكن كسائق احتياطي لفريقها في الفورمولا واحد لموسم 2021، وذلك بعد مشاركته الأولى مع الفريق العام الماضي.

ويليامز تُبقي على أيتكن كسائق احتياطي لموسم 2021 في الفورمولا واحد

شارك أيتكن مكان السائق الأساسي جورج راسل في جائزة الصخير الكبرى العام الماضي، عندما حلّ الأخير مكان لويس هاميلتون ضمن صفوف مرسيدس إثر إصابة بطل العالم بفيروس كورونا قُبيل السباق الثاني في البحرين.

وقد تمكن أيتكن من العودة بعد تعرضه لحادثة صغيرة عند المنعطف الأخير في الصخير تسببت بانفصال الجناح الأمامي على سيارته ويليامز - والتي أدّت كذلك إلى دخول سيارة الأمان وكانت المفارقة أن سلسلة الأحداث التي تلت ذلك ساهمت في حرمان راسل من تسجيل فوزه الأوّل في الفورمولا واحد - ليُنهي السباق في المركز الـ 16.

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وشارك أيتكن كذلك في حصّة التجارب الحرة الأولى في جائزة ستيريا الكبرى العام الماضي، حيث سيتكرر ذلك من جديد هذا العام بينما يواصل عمله على تطوير السيارة مع الفريق، وذلك بعد مشاركته أيضاً في تجارب مع بعد الموسم في أبوظبي.

وتعقيبًا على بقائه مع ويليامز، قال أيتكن: "بعدما منحوني إحدى أفضل اللحظات الخاصة في مسيرتي حتى الآن العام الماضي، فأنا سعيد للغاية بمواصلة عملي مع ويليامز في دور السائق الاحتياطي".

وأضاف: "خلال فترة تواجدي القصيرة في غروف، وجدت العديد من الأصدقاء، ونشأت لدي رغبة عميقة في تحقيق النجاحات كفريق. إذ أنّ الاحترافية وأخلاقيات العمل لدى الجميع هنا مدعاة للفخر".

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من جهته عقّب سيمون روبرتس على ذلك قائلًا: "نحن مسرورون بالإبقاء على جاك لموسم 2021. إنّه موهبة كبيرة وسرعان ما أصبح عضوًا محبوبًا جدًا في الفريق. لقد أثار إعجابنا بشكل كبير من خلال أدائه في جائزة الصخير الكبرى العام الماضي، حيث كان على قدر التحدي خلال فترة وجيزة وقدّم أداءً قويًا على مدار نهاية الأسبوع. نتطلّع لرؤية مساهماته مع الفريق من جديد هذا الموسم".

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