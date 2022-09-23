ويليامز تُؤكّد مغادرة لاتيفي بنهاية موسم 2022

سجّل لاتيفي بداية مسيرته في الفورمولا واحد مع فريق ويليامز مطلع موسم 2020 ضمن عقدٍ بثلاثة أعوام، لكنّه عانى لمجاراة زميلين جورج راسل وأليكسندر ألبون خلال تلك الفترة.

وكانت مغادرة الكندي متوقّعة على نطاقٍ واسع منذ أشهر مضت، لكنّ ويليامز أكّدت ذلك بشكلٍ رسمي اليوم الجمعة، كاشفة عن أنّ عقده لن يتمّ تجديده.

وقال الفريق أنّه سيقوم بالإعلان عن خليفة الكندي في الوقت المناسب.

وقال لاتيفي ضمن بيان الفريق: "أودّ استغلال هذه الفرصة لشكر الجميع في ويليامز ريسينغ، كلّ من في المصنع وأولئك الذين على الحلبة، على هذه الأعوام الثلاثة الماضية".

وأضاف: "تمّ تأجيل بداية مسيرتي في الفورمولا واحد بسبب جائحة كورونا وانطلقنا أخيرًا في النمسا، بالرغم من أنّنا لم نُحقّق معًا النتائج التي أملناها، لكنّها كانت رحلة رائعة معًا".

وأكمل: "كان تحقيق تلك النقاط الأولى في المجر العام الماضي لحظة لن تُنسى. سأنتقل إلى الفصل التالي من مسيرتي بذكريات مميّزة مع هذا الفريق".

وكان لاتيفي قد فشل في الحلول في مركزٍ أفضل من الـ 12 حتّى الآن هذا الموسم، بينما تمكّن ألبون ونيك دي فريز – الذي عوّض ألبون المريض في مونزا – من تحقيق النقاط لصالح الفريق.