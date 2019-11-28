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ويليامز تؤكّد مجاورة لاتيفي لراسل في 2020

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ويليامز تؤكّد مجاورة لاتيفي لراسل في 2020
28-11-2019

أكّد فريق ويليامز المشارك في بطولة العالم للفورمولا واحد أنّ سائقه الاحتياطي نيكولاس لاتيفي ستتمّ ترقيته إلى المقعد الأساسي في الفريق لموسم 2020، ليحلّ مكان روبرت كوبتسا.

لطالما كان لاتيفي - الذي أكمل ستّ حصص تجارب حرّة أولى وثلاثة أيام من التجارب هذا العام - مرشّحًا لشغل ذلك المقعد، إذ تعيّن عليه إكمال موسم الفورمولا 2 هذا العام ضمن الخمسة الأوائل من أجل أن يضمن لنفسه النقاط الكافية للرخصة الخاصّة، حيث يحتلّ الآن المركز الثاني في الترتيب مع بقاء جولة واحدة في أبوظبي، كما أمّن النقاط المطلوبة للرخصة.

وسيجاور لاتيفي جورج راسل الذي وقّع عقدًا لعدّة مواسم مع الفريق المتمركز في غروف قُبيل انطلاق موسم 2019.

"ينتابني شعور غامر الآن، إذ لا أعتقد بأنّني سأستوعبه كليًا حتّى أتواجد على شبكة الانطلاق في ملبورن العام المُقبل" قال لاتيفي.

وأضاف: "أنا ممتن لتلك الفرصة من ويليامز، حيث أمضيت عامًا أوّل ممتعًا معهم، ومن اليوم الأوّل لي في المصنع. هنالك مناخ رائع في الفريق والجميع عملوا على جعلي أشعر بالراحة على الفور. وهذا أمر هام عندما تدخل بيئة جديدة".

وتابع: "لا أطيق الانتظار حتّى أخطو خطوتي التالية للأمام كسائق فورمولا واحد كامل. لا أستهين بالتحدّي الذي أمامي، وترقيتي إلى الفورمولا واحد كناشئ، لكنّني متحمّس للغاية ومُصمّم على تقديم كلّ ما لديّ".

وأكمل: "سأبذل قصارى جهدي وأقوم بكلّ ما بوسعي من أجل المساهدة على دفع الفريق إلى الأمام وتحقيق نتائج نفخر بها".

من جهته، علّقت كلير ويليامز نائبة مدير الفريق في هذا الصّدد قائلة: "أثار ما حققه نيكولاس هذا العام في الفورمولا 2 إعجابنا جميعًا في الفريق، إلى جانب التزامه معنا والعمل الذي قام به خلف الكواليس".

وأردفت: "بات نيكولاس عضوًا محترمًا ويحمل أساسًا جيّدًا في ويليامز، إذ نتطلّع إلى صعوده إلى ذلك الدور الجديد، بينما نحاول شقّ طريقنا للعودة إلى فرق الوسط من جديد".

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