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ويليامز تؤكد ضم ألبون ليجاور لاتيفي بدءاً من موسم 2022

أكد فريق ويليامز ضم أليكسندر ألبون إلى صفوفها ليقود إلى جانب نيكولاس لاتيفي بدءاً من موسم 2022 في الفورمولا واحد.

ويليامز تؤكد ضم ألبون ليجاور لاتيفي بدءاً من موسم 2022

سرت العديد من التكهنات مؤخراً حيال إمكانية ضم ويليامز للسائق التايلاندي.

والآن، تم تأكيد الخبر رسمياً، حيث سيقود سائق ريد بُل السابق مع ويليامز بديلاً عن جورج راسل الذي سينتقل للقيادة مع مرسيدس.

وكانت ريد بُل قد كشفت الشهر الماضي أنها تعمل على صفقة لإعادة ألبون إلى الفورمولا واحد، سواء مع ألفا روميو أو ويليامز، حيث عبر الفريقان عن رغبتهما بضمه.

وأعلنت ويليامز اليوم الأربعاء أن ألبون سيقود إلى جانب لاتيفي للموسم المقبل، حيث سيبقى الكندي لموسم ثالث مع الفريق.

حيث قال ألبون: "أنا متحمس حقاً وأتطلع للعودة إلى الفورمولا واحد في 2022".

وأكمل: "عندما تأخذ عاماً خارج سباقات البطولة، فإنك لا تعلم بالتأكيد متى تعود، لهذا أنا ممتن جداً لفريق ريد بُل وويليامز على ثقتهم بي ومساعدتي في رحلتي للعودة إلى المنافسات".

وأردف: "كان من الرائع رؤية التقدم الرائع الذي حققته ويليامز، وأتطلع قدماً لمساعدتهم على مواصلة هذه الرحلة في 2022".

وسيحل ألبون بديلاً عن راسل للموسم المقبل، الذي سينتقل إلى مرسيدس بعد أن تم إعلان انتقال فالتيري بوتاس إلى فريق ألفا روميو ليقود مكان كيمي رايكونن الذي أعلن اعتزاله.

ويمتلك ألبون منصتي تتويج في الفورمولا واحد عندما قاد مع فريق ريد بُل الأساسي لموسم 2020، بعد أن انضم في منتصف موسم 2019 عقب تقديم بداية مثيرة للإعجاب لمسيرته مع تورو روسو.

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من جهته، قال يوست كابيتو المدير التنفيذي لدى ويليامز: "من الرائع تأكيد تشكيلتنا للموسم المقبل، حيث يسرني الترحيب بانضمام أليكس إلى الفريق، إلى جانب نيكولاس للموسم المقبل".

وتابع: "نحن متحمسون للغاية حيال تشكيلتنا، حيث يمتلك كلا سائقانا الخبرة والاندفاع، وهذا ما سيساعد الفريق على التقدم إلى الأمام".

واسترسل: "أليكس أحد أكثر السائقين تميزاً في رياضة السيارات، خاصة مع خبرته الكبيرة في الفورمولا واحد مع ريد بُل. كما أن منصات التتويج التي حققها تثبت قدرته وسرعته كسائق".

واستطرد: "أما نيكولاس فقد أبرهن عن ثبات تأديته بشكل متواصل طوال المواسم الثلاثة الماضية مع عمله الدؤوب وشخصيته الإيجابية".

واختتم: "نحن نتطلع قدماً لمواصلة البناء على الزخم الإيجابي الذي نمتلكه حالياً، حيث نحاول إنهاء الموسم الحالي بالطريقة المثلى".

ويبدو كذلك أن ألبون سيبقى جزءاً من عائلة ريد بُل، بالرغم من تعليقات توتو وولف حيال ضرورة فض عقده مع ريد بُل إن كان سيشارك مع فريق زبون لمرسيدس.

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