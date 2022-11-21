ويليامز تؤكد رسمياً ضمّ سارجانت لموسم 2023 في الفورمولا واحد

سيصبح سارجانت صاحب الـ 21 عاماً أول أمريكي يشارك في الفورمولا واحد منذ أليكسندر روسي نهاية موسم 2015، وأول أمريكي يشارك لموسم كامل منذ سكوت سبيد في 2007.

وأنهى سارجانت موسمه في الفورمولا 2 رابعاً، كما كان ضمن برنامج ويليامز للناشئين لأكثر من عام. وشارك كذلك في أربع حصص تجارب حرة مع الفريق هذا الموسم ما ساعده على تعزيز فرص مشاركته في 2023.

حيث قال: "إنه لشرف عظيم لي، وحلم يتحقق، أن أحظى بفرصة المنافسة في الفورمولا واحد مع فريق ويليامز".

وأكمل: "أود توجيه الشكر الكبير إلى كل شخص ضمن فريق ويليامز وإلى دوريلتون موتوسبورتس على الدعم الذي قدموه لي منذ أول يوم انضممت فيه إلى الفريق على هامش جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2021".

وأردف: "تواجدي ضمن برنامج ناشئي ويليامز العام الماضي منحني فرصة التطور كسائق وتجهيز نفسي للمرحلة المقبلة. أنا مستعد ومتحمس كي أبدأ هذه الرحلة تزامناً مع التقدم في أداء الفريق".

وكشف يوس كابيتو مدير فريق ويليامز على هامش جولة أوستن أن سارجانت سيكون بديل نيكولاس لاتيفي للموسم المقبل في حال حصل على النقاط الكافية ضمن رخصة القيادة الخاصة.

وكان سارجانت بحاجة إلى الإنهاء ضمن المراكز الستة الأولى ضمن ترتيب الفورمولا 2 كي ينال ما يكفي من النقاط ضمن رخصة القيادة الخاصة، وهو أمر لم يكن مضموناً تماماً في حال لم يحالفه الحظ في سباق أبوظبي الختامي.

لكنه نجح بتحقيق المركز الرابع العام، ما كان كافياً لضمان نقاطه وبالتالي تأكيد انضمامه لفريق ويليامز الموسم المقبل ليزامل أليكسندر ألبون.

"يسرنا تأكيد انضمام لوغان معنا للموسم المقبل وذلك بعد حصوله على النقاط الكافية ضمن رخصة القيادة الخاصة بعد السباق الختامي في أبوظبي" قال كابيتو.

وأكمل: "منذ انضمامه إلى أكاديمتنا أواخر موسم 2021، نجح لوغان بالاندماج الكامل مع الفريق خلال عمله على جهاز المحاكاة وعلى الحلبة كذلك في أربع حصص تجارب حرة".

واختتم: "قدم موسماً قوياً في الفورمولا 2 كناشئ، ونحن مسرورون لمشاهدته يترقى إلى الفورمولا واحد. نحن هنا لدعمه في رحلته معنا".