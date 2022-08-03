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ويليامز تؤكد بقاء ألبون مع الفريق لموسم 2023 في الفورمولا واحد

أكد فريق ويليامز أن سائقه أليكسندر ألبون سيبقى معه لموسم 2023 المقبل وما بعده بعد توقيع عقد لعدة مواسم.

خلدون يونس
من قبل:
, محرر
ويليامز تؤكد بقاء ألبون مع الفريق لموسم 2023 في الفورمولا واحد

ألبون هو رأس الحربة لدى ويليامز هذا الموسم بعد عودته إلى الفورمولا واحد للموسم الحالي، حيث سجل نقاط الفريق الثلاث في 2022.

وتمديد العقد كان يعتبر بحكم المضمون، لكن ويليامز أرادت الآن تأكيد ذلك عبر التصريح ببقائه لموسم 2023.

حيث قال ألبون: "من المثير للحماس حقاً بقائي مع فريق ويليامز لموسم 2023، وأنا أتطلع قدماً لرؤية ما يمكننا تحقيقه كفريق لبقية الموسم والموسم التالي".

 وأكمل: "الفريق يضغط بكل قوة، وأنا متحمس حقاً لمواصلة هذه الرحلة وتطوير السيارة، واكتساب الخبرة سوية".

عاد ألبون إلى الفورمولا واحد هذا العام مع ويليامز بعد إمضاء موسم كسائق احتياطي لدى ريد بُل التي تخلت عنه ضمن تشكيلتها نهاية موسم 2020.

وتم الكشف سابقاً أن ريد بُل تمتلك "بعض الخيارات" لمستقبل ألبون، لكن يبدو أن سيرجيو بيريز يفي بالغرض المطلوب إلى جانب ماكس فيرستابن، حتى نهاية موسم 2024 على الأقل.

 وسجل ألبون نقطة المركز العاشر في أستراليا، قبل أن يحرز المركز التاسع في ميامي.

ويأتي تأكيد انضمام ألبون إلى ويليامز بعد موجة إعلانات متضاربة كان بطلاها فريق ألبين وناشئه أوسكار بياستري، وذلك على ضوء اعتزال سيباستيان فيتيل سائق أستون مارتن وتأكيد انتقال فرناندو ألونسو إلى ألبين بديلاً عنه العام المقبل.

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أليكسندر ألبون، ويليامز

تصوير: ويليامز

من جهته قال يوست كابيتو المدير التنفيذي لدى ويليامز: "إن أليكس سائق مذهل وعضو هام من أعضاء فريق ويليامز، يسرنا تأكيد مواصلة العمل معه على المدى الطويل".

وأكمل: "يمتلك أليكس مزيجاً رائعاً من الخبرة والمهارة التي ستساعد في تحقيق النجاح للفريق مستقبلاً".

وأردف: "إنه منافس عنيد، ويمتلك شعبية كبيرة وأهمية كبيرة ضمن الفريق، يسرنا تقديم أساس ثابت له كي يواصل العمل على تطوير السيارة مع الفريق في هذه الحقبة الجديدة".

وبعد الفوضى مؤخراً حيال وجهة أوسكار بياستري المستقبلية بين ألبين ومكلارين، فإن تركيز ويليامز سينحصر على إيجاد زميل له في 2023.

ومن المتوقع أن يترك نيكولاس لاتيفي الفريق بحلول نهاية الموسم، ما يفتح الباب أمام الأمريكي لوغان سارجانت، الذي يعتبر أحد سائقي برنامج ويليامز للناشئين.

 أحد المرشحين الآخرين للقيادة مع ويليامز هو نيك دي فريز حامل لقب بطولة الفورمولا إي، الذي كان يعتبر ضمن قائمة السائقين المحتملين للانضمام إلى ويليامز في 2022، لكن الفريق قرر ضم ألبون بدلاً عنه حينها.

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