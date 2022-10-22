ويليامز تؤكد إشراك سارجينت في حصتي تجارب إضافيتين هذا الموسم لتعزيز نقاط رخصته
سيشارك لوغان سارجينت في حصتين إضافيتين للتجارب الحرة الأولى مع ويليامز هذا الموسم، إلى جانب تجارب ما بعد الموسم في أبوظبي، وذلك للمساعدة في تعزيز نقاط السوبرلايسنس للمشاركة في موسم 2023 في الفورمولا واحد.
خاض سارجينت سائق الفورمولا 2 أولى مشاركاته في الفورمولا واحد من بوابة التجارب الحرة الأولى لجائزة الولايات المتحدة الكبرى يوم أمس الجمعة في أوستن.
ويعتبر الأمريكي هو المرشّح الأبرز ليحل مكان نيكولاس لاتيفي مع ويليامز في الموسم المُقبل، لكنه يحتاج حاليًا للتواجد ضمن الخمسة الأوائل في الفورمولا 2 من أجل الحصول على نقاط كافية للحصول على السوبرلايسنس للمشاركة في الفئة الملكة.
وفي حين سيُختتم موسم الفورمولا 2 في أبوظبي، فإن ويليامز ستعمد لمساعدة سعي سارجينت عبر إشراكه في التجارب الحرة الأولى في المكسيك وأبوظبي، كما سيشارك في تجارب ما بعد الموسم على حلبة ياس مارينا.
وتعد تلك الخطوة من ويليامز إشارة واضحة على خططها لمنح سارجينت مقعد التسابق في فريقها إلى جانب أليكس ألبون في 2023.
جديرٌ بالذكر أن سارجينت سيقود سيارة ألبون في المكسيك وسيارة لاتيفي في أبوظبي.
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ويليامز تؤكد إشراك سارجينت في حصتي تجارب إضافيتين هذا الموسم لتعزيز نقاط رخصته
سيشارك لوغان سارجينت في حصتين إضافيتين للتجارب الحرة الأولى مع ويليامز هذا الموسم، إلى جانب تجارب ما بعد الموسم في أبوظبي، وذلك للمساعدة في تعزيز نقاط السوبرلايسنس للمشاركة في موسم 2023 في الفورمولا واحد.
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