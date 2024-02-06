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ويليامز تؤكد أن عقد ألبون حتى نهاية موسم 2025

أكد مدير فريق ويليامز في الفورمولا واحد، جايمس فاولز، أن سائقه أليكسندر ألبون مرتبط بالفريق حتى نهاية موسم 2025، وذلك ضمن معرض توضيح الشائعات التي ربطته بفرق كبيرة أخرى.

خلدون يونس
الكاتب خلدون يونس
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أليكسندر ألبون، ويليامز

بعد أدائه المميز مع ويليامز، ظهرت تكهنات بعودة ألبون إلى فريق ريد بُل في 2025، حيث يتوافر مقعد شاغر، يشغله حالياً سيرجيو بيريز، إلى جانب بطل العالم ماكس فيرشتابن.

ومع عدم وضوح حالة عقد ألبون، الذي كان من المعتقد أنه سيكون حراً في نهاية موسم 2024، أعاد انتقال لويس هاميلتون من مرسيدس إلى فيراري، السائقَ صاحب 27 عاماً إلى الصورة مجدداً كمرشح محتمل لفريق مرسيدس.

ولكن أثناء حديث فاولز مع وسائل الإعلام على هامش إطلاق كسوة ويليامز لعام 2024، أكد أن ألبون مرتبط بالفعل بالفريق حتى نهاية موسم 2025.

حيث قال: "وقع أليكس مع ويليامز حتى نهاية موسم 2025، هذا ضمن العقد".

وأكمل: "لم أفصح علناً عن ذلك لأنني لا أشعر بالحاجة إلى ذلك. لذلك، أية تقارير تراها، هي مجدر تخمينات فردية في أحسن الأحوال".

وأضاف: "كما قلت أيضاً، وظيفتنا في ويليامز هي إنشاء بيئة جديدة تستحق سائقاً من مستوى أليكس. ببساطة".

وأردف: "إنه سائق رائع يستحق مكانه في المقدمة. وتدور بيني وبينه مناقشات جيدة حول كيفية التقدم الذي نريد تحقيقه".

وتابع: " نريد إكمال رحلتنا معاً في هذا الفريق لفترة طويلة. يجب علينا أن نستحق ذلك. يجب أن نثبت للعالم أننا لسنا ويليامز القديمة، وأننا لا ننظر إلى الوراء، بل نتقدم باستمرار".

وحين سُئِل عما إذا كان عقده يعني بشكل قاطع بقاءه مع الفريق في 2025، أجاب ألبون: "لنرى. الوقت سيحدد".

وأضاف: "تركيزي منصبّ على 2024. التركيز الحقيقي حول ضمان إحراز تقدم لموسم 2025".

واسترسل: "في الواقع، أريد أن أكون مع الفريق. إذا كان الفريق في المكان الذي أريده، سيكون عقداً طويل الأمد".

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بالمقابل، لم يقدم فاولز تأكيداً مباشراً إن كان على استعداد لتسريح ألبون في حالة توفر اتفاق، مشدداً أنه سيضع مصلحة الفريق أولاً.

فقال: "هل سأقف في طريقه؟ أحمل مسؤولية ويليامز على عاتقي، هذا هو الأمر الأهم بالنسبة لي".

وتابع: "ليست مسؤولية تجاه فرد واحد، في هذه الحالة أليكس، بل مسؤولية تجاه الفريق برمته".

واختتم: "لذلك إن حصل وسارت الأمور بتلك الطريقة، فإن ذلك سيحصل لأنني واثق أنني من اتخاذ قرارات صحيحة تحقق أهداف الفريق على المدى الطويل وليس القصير".

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