ويليامز بصدد اختبار حزمة انسيابية مُحدّثة في سيلفرستون

كان الفريق يأمُل أن تساهم القوانين التقنية الجديدة لهذا الموسم في مساعدته على استمرار رحلة تعافيه، وذلك بعد أن احتلّت ويليامز المركز الثامن في ترتيب الصانعين العام الماضي، لكنها واجهت صعوبة في إخراج نفسها من قاع الترتيب بعد مرور 9 سباقات من هذا الموسم حتى الآن.

وسجّل ألبون الوافد الجديد إلى الفريق هذا الموسم 3 نقاط ضمن عودته إلى البطولة، لكن زميله نيكولاس لاتيفي لم ينجح بعد في حصد النقاط.

وتتضمنت التغييرات المخطط لها على سيارة ويليامز أرضية وهيكل محدّثين، إذ يأمُل الفريق من خلالهما أن يتمكن من المنافسة على آخر النقاط في سيلفرستون.

وتعقيبًا على ذلك قال دايف روبسون رئيس قسم أداء السيارة لدى ويليامز: "لدينا حزمة انسيابية محدّثة لنهاية هذا الأسبوع، والتي سيتم اعتمادها على سيارة أليكس فقط بينما نحاول تقييم سلوكها والتأكّد من عملها كما المطلوب".

وأضاف: "تشكل الأرضية والهيكل أساس ذلك التحديث الذي من المتوقّع أن يزيد من كفاءة الارتكازية على السيارة. نتطلّع لسباق موطننا ولفهم تلك الأجزاء الجديدة هناك ولا سيما وأن الجولة التالية في النمسا ستشهد سباقًا قصيرًا، وعليه نسعى لتعلّم أكبر قد ممكن عن الحزمة نهاية هذا الأسبوع".