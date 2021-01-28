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ويليامز: التغييرات الكبيرة في 2022 ستجعلنا "أكثر حذرًا" مع تصميم السيارة

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ويليامز: التغييرات الكبيرة في 2022 ستجعلنا "أكثر حذرًا" مع تصميم السيارة

قالت ويليامز أنّ التغييرات الدراماتيكية التي ستشهدها القوانين لموسم 2022 في بطولة العالم للفورمولا واحد ستجبرها على أن تكون "أكثر حذرًا" مع خطتها لتصميم السيارة، لكنّها لن تدفعها إلى التضحية بكل العمل الذي قامت به على مقاتلتها الحالية.

يدخل الفريق المتمركز في غروف هذا العام بعد موسم مشجّع في 2020 بدأ فيه بالتعافي من موسم 2019 الكارثي.

مع ذلك، يعي الفريق حاجته إلى القيام بالمزيد من العمل إذا ما أراد الحصول على فرصة واقعية بإغلاق الفارق مع السيارات في الأمام والهروب من قاع ترتيب بطولة الصانعين.

لكن ومع اقتراب البطولة من اعتماد حزمة تغييرات كبيرة على القوانين لموسم 2022، عندما ستنتقل الفورمولا واحد إلى اعتماد سيارات بتأثيرات أرضية جديدة، فإنّ ويليامز تدرك أنه ليس بوسعها تحمّل التأخّر في مشروعها وراء الفرق الأخرى.

وقد أوضح سيمون روبرتس مدير الفريق بأنّ كل التركيز ينصب على ضمان أن تكون سيارة 2022 جيّدة قدر الإمكان، لكنّ ذلك لن يعني التخلّي تمامًا عن العمل على تحديثات هذا العام.

فقال: "إنّها (قوانين 2022) فرصة عظيمة لكل الفرق، لكنّها تشكل مخاطرة كبيرة كذلك".

وأضاف: "بيد أنّ ما نركّز عليه هو ألّا يكون هنالك تواصل من 2021 إلى 2022، لذا لا يُمكنك أن تكون متأخّرًا في أيّ شيء".

وتابع: "أبسط جزء قد يمنعك من التسابق، سيتسبب في ذلك، حيث نحاول أن نكون أكثر حرصًا من المعتاد مع برنامجنا".

وأكمل: "ننظر إلى الأمام نحو أول سباق في 2022، لنعرف ما سنكون بحاجة إلى تجهيزه بحلول ذلك الوقت، وما سنحتاجه للتجارب الشتوية، ومن ثم ندفع بكل ذلك إلى برنامج التطوير من أجل معرفة ما لدينا من إمكانيات داخل كامل المنظمة".

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في المقابل، أشار روبرتس إلى أنّه فقط وبمجرد أن تعلم ويليامز المواضع التي يجب أن تسخّر فيها مواردها، سيعرف الفريق قدر الوقت الذي سيوفّره لمشروع 2021.

فقال: "لدينا الوقت بكل تأكيد، الأشخاص، نفق الهواء وتوافر ديناميكيا الموائع الحسابية في المراحل المبكرة من العام من أجل تطوير سيارة 2021، وهذا ما سنفعله".

واختتم: "ستكون هنالك نقطة تحول في مرحلة ما، لا أعلم متى تحديدًا، لكنّها لن تكون في أغسطس، حيث سنكون مركزين بشكل كامل على تطوير سيارة 2022 قبل ذلك الوقت. لكنه لن يكون من نهاية يناير كذلك".

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