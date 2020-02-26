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ويليامز الآن "أفضل بما لا يقارن" عما كانت عليه العام الماضي

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ويليامز الآن "أفضل بما لا يقارن" عما كانت عليه العام الماضي
26-02-2020

باتت ويليامز الآن "أفضل بما لا يقارن" من ناحية الأعمال عما كانت عليه العام الماضي، وذلك بعد عدة تغييرات جاءت كنتيجة لمعاناتها الموسم الماضي.

خاض فريق ويليامز موسماً صعباً في 2019، إذ لم يسجل سوى نقطة يتيمة، وأمضى العام بأكمله بعيداً تماماً عن وتيرة فرق الوسط.

ويخوض الفريق الموسم الحالي بتشكيلته من جورج راسل، ونيكولاس لاتيفي بديلاً عن روبرت كوبتسا الذي ترك الفريق نهاية 2019.

وخاضت ويليامز تجارب شتوية أفضل بكثير من العام الماضي، حيث تأمل كلير ويليامز نائبة مدير الفريق مواصلة التحسن بعد التغييرات الداخلية التي أجريت ضمن هيكلية الفريق.

فقالت: "ما زلنا ضمن رحلة التعافي. ونحن نحاول إصلاح كل شيء بهدف تحقيق ذلك".

وأكملت: "أعتقد أن الجميع، بعد العمل المكثف خلف الكواليس طوال الـ 12 شهراً الماضية مع عملية تحول كبيرة، يود رؤية النتائج كجائزة لكل تلك الجهود".

وتابعت: "مجال الأعمال بات حقاً لا يقارن بالمقارنة مع الموسم الماضي، خاصة بعد التغييرات على الهيكلية وغيرها".

واسترسلت: "أنا مسرورة للغاية برؤية النتائج التي حققناها حتى الآن في الفريق. وأعتقد أننا سنبدأ برؤية النتائج الفعلية قريباً".

وأردفت: "ما زال أمامنا طريق طويلة للعودة بويليامز إلى المكانة التي نود رؤيتها فيها".

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وتعود أغلب مشاكل ويليامز العام الماضي من التأخر في تجهيز السيارة للتجارب الشتوية.

بينما يبدو الفريق مركزاً بشكل أكبر هذا العام، حيث خاض القسم الأول من التجارب بشكل جيد ومن دون مشاكل كبيرة.

"هناك بعض النواحي الواضحة التي ركزنا عليها، بات لدينا الآن فريق للتخطيط قوي للغاية، مع التركيز على بعض النواحي في مجال الأعمال كي نضمن رؤية نتائج طيبة في النهاية" قالت ويليامز.

وأكملت: "يمكننا أن نلحظ الفارق مع الفريق، التواصل الرائع في جميع المجالات بين جميع الأقسام".

واختتمت: "الروح الإيجابية موجودة على الدوام، لكنها أكبر من أي وقت مضى".

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