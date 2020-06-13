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ويليامز: اكتملت عمليّة إعادة هيكلة الإدارة العليا

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ويليامز: اكتملت عمليّة إعادة هيكلة الإدارة العليا
13-06-2020

قال فريق ويليامز أنّ انضمام سايمن روبرتس كمدير عام جديد لقسم الفورمولا واحد قد أتمّ سلسلة التعاقدات التقنيّة البارزة على المدى القصير في ظلّ محاولة الفريق التقدّم في الترتيب.

تمّ ضمّ روبرتس، الذي حظي بسمعة جيّدة خلال مسيرته المطوّلة مع مكلارين، من أجل مساعدة ويليامز في خططها للتعافي بعد موسمَين صعبين. إذ بدأ البريطانيّ العمل بالفعل مع الحظيرة البريطانيّة.

وبحديثها حول الطاقم التقنيّ في الفريق، قالت كلير ويليامز نائب المدير أنّ روبرتس يجلب معه قيمة ضخمة للفريق وسيسمح له باستخراج الأفضل من بقيّة التعاقدات البارزة الأخرى.

وقالت: "يُمثّل سايمن إضافة مدهشة للفريق ونحن متحمّسون لذلك حقًا. من الواضح أنّه يملك خلفيّة مدهشة وسيكون دوره التنسيق بين القسم التقنيّ وقسم العمليّات. ذلك هو الدور الذي نتحمّس لأجله، ونعتقد بأنّ سايمن سيقوم بعملٍ رائع".

وأضافت: "كما قمنا بتدعيم فريقنا التقنيّ على إثر فترة إعادة هيكلة العام الماضي. وصل دافيد وارنر ككبير مصمّمين، وانضمّ جوناثان كارتر قادمًا من رينو ليكون نائب كبير المصمّمين ورئيس قسم التصميم".

وأردفت: "عملنا جبهد على إعادة هيكلة مجموعتَي العمل التقنيّة والعمليّاتيّة، ويُعدّ سايمن بمثابة الحجر الأخير من الأحجية. بات الهيكل مثلما نريده الآن. نحن سعداء بذلك وسنسمح الآن لهذه المجموعة بالعمل وإظهار النتائج بشكلٍ طبيعيّ".

وأكملت: "نعتقد بأنّ هذا الهيكل سيقوم بعملٍ جيّد، لذا لا توجد خطط إضافيّة الآن لجلب أيّ موظّفين آخرين إلى قسم الهندسة".

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وبالرغم من أنّ ويليامز تعتقد بأنّ أبرز الموظّفين في الفريق يتواجدون في الأماكن المناسبة، إلّا أنّها تعتقد بأنّ المزيد من التمويل قد يُساعد على تعزيز أعداد أفراق الطاقم في جوانب أخرى يُمكنها توفير الأداء على المسار.

وقالت حيال ذلك: "بالنسبة لفرق الفورمولا واحد فإنّك تقدّم لها المال لإنفاقه، وستنفقه فورًا. ولو قدّمته إلى المهندسين فسُينفقونه أسرع، وسيرغبون بالمزيد".

وأكملت: "لكنّنا نريد الاستثمار من أجل ضمان قدرتنا على المنافسة الناجحة. لذا من الواضح أنّ ذلك يعني الاستثمار في البنية التحتيّة".

واختتمت بالقول: "لا أعتقد بالضرورة بحاجتنا للاستثمار في الأشخاص على مستوى عالٍ. أعتقد بأنّ لدينا الأشخاص المناسبين. لكن هل نحتاج للمزيد من الموظّفين في مراتب دنيا فإنّ ذلك هو السؤال الذي سنطرحه وندرسه. لكن لدينا خطط. لا أريد التطرّق إلى التفاصيل، لكن هذا ما سيشمله الاستثمار".

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