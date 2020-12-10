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فورمولا 1 / جائزة الصخير الكبرى / أخبار عاجلة

ويليامز "افتقدت" توجيهات راسل في جائزة الصخير الكبرى

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ويليامز "افتقدت" توجيهات راسل في جائزة الصخير الكبرى

اعترف فريق ويليامز بأنه "افتقد" توجيهات وانطباعات جورج راسل خلال جائزة الصخير الكبرى، لكنه على ثقة من أن البريطاني سيعود أفضل وأكثر ثقة بنفسه كسائق فورمولا واحد.

قاد راسل مع مرسيدس خلال جائزة الصخير الكبرى كبديل عن لويس هاميلتون المصاب بفيروس كورونا.

وبعد التأهل في الصف الأول خلف فالتيري بوتاس، تصدر راسل سباقاً جنونياً انقلبت فيه الأدوار رأساً على عقب، وأخطأ فريق مرسيدس في وقفة الصيانة، كما تعرض كذلك إلى ثقب في إطاره خلال القسم الأخير، ما كان يعني أنه خسر عملياً الصدارة مرتين.

وبديلاً عن راسل، قاد جاك أيتكن مع ويليامز إلى جانب نيكولاس لاتيفي، حيث يرى دايف روبسون أن الفريق لاحظ الفارق مع غياب نجمه.

فقال: "لا شك بأننا افتقدنا تواجد جورج، ليس فقط لناحية وتيرته، بل كذلك لتوجيهاته من خلف المقود فيما يتعلق بالإطارات خاصة".

وأكمل: "لذا نعم، غيابه لم يكن سهلاً. قيمة الخبرة هائلة بالتأكيد. لكنني أعتقد كذلك أن لاتيفي وأيتكن قاما بعمل جيد".

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بالمقابل، يرى روبسون أنه ستكون هناك بعض الفوائد التي سيجلبها معه راسل من مرسيدس، لكنه لا يعتقد أنها ستكون فوائد ثورية تقلب أداء الفريق رأساً على عقب.

فقال: "أعتقد أننا سنعرف ذلك خلال السباقات المقبلة عندما نتكلم معه مجدداً، لكن لن تكون هناك أية أمور قد تقلب أداء السيارة بشكل ثوري".

وتابع: "ستكون هناك حدود لذلك. هناك حدود لما يقولونه له، وحدود لما سيكون قادراً على تمريره لنا".

واسترسل: "لكن على أية حال، أعتقد أن كل تلك التفاصيل غير هامة. سيارة مرسيدس مختلفة جداً عن سيارتنا".

واختتم: "لكنه سيكتسب خبرة قيّمة حيال كيفية تحضير الإطارات وانطلاقة السباق. وذلك قد يساعدنا على الأقل في بعض الأفكار لتحسين أدائنا".

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