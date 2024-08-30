ويليامز اختارت كولابينتو لأن شوماخر "ليس مميزًا"
الاستثمار في مواهب أكاديمية ويليامز وبيانات المحاكاة كان الدافع وراء قرار اختيار الناشئ فرانكو كولابينتو ليحل مكان لوغان سارجينت لما تبقى من هذا الموسم.
ميك شوماخر، فريق ألبين للتحمل
الصورة من قبل: جي إي بي صور لات
تحدث جايمس فاولز مدير فريق ويليامز عن عملية اختيار السائق البدل عن لوغان سارجينت والاستقرار في النهاية على فرانكو كولابينتو ليخوض أولى مشاركاته في الفورمولا 1، في الوقت الذي استبعد فيه الفريق بدائل تضمنت ليام لاوسون وميك شوماخر.
وبالرغم من أن اسم شوماخر ارتبط بشكل كبير بتعويض سارجينت في أعقاب جائزة هولندا الكبرى، وبينما رمى كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل كرة لاوسون في ملعب ويليامز، إلا أن الفريق البريطاني اختار في النهاية كولابينتو ليجاور أليكس ألبون فيما تبقى من موسم 2024.
وبالحديث عن عملية اختيار بديل سارجينت، فسّر فاولز ذلك قائلًا: "لو نظرنا إلى الاختيارات التي كانت متاحة لدينا، فقد كان هنالك 3 بدائل على الطاولة: ليام لاوسون، ميك وفرانكو".
وأضاف: "مع ليام، وفي ظل وضعه التعاقدي مع ريد بُل، فإن الصفقة كانت لتكون معقدة في ظل وجودي هنا مع ويليامز، ولهذا لم يصبح ذلك خيارًا لنا مع هذه الظروف. بعد ذلك كان الاختيار صعبًا بين فرانكو وميك".
وتابع: "ميك تحسّن كثيرًا منذ أن كان في هاس، ولا شك في ذلك. إنه سائق كفؤ وأعلم بأنه كانت له لحظاته الرائعة، كما أنه قام بعمل رائع مع ألبين، مرسيدس ومكلارين في هذه الأثناء".
وأكمل: "لهذا كان السؤال هو، هل نضع ميك داخل السيارة أم نستثمر في سائق من أكاديميتنا قام بمئات الآلاف من اللفات على جهاز المحاكاة وقاد سيارتنا ومع بيانات توضح كيفية أدائه وكذلك يحقق خطوات رائعة؟".
وأردف: "وأعتقد بأن فرانكو وميك يقعان ضمن فئة السائقين الجيدين وليس المميزين. وعليه كان علينا أن نكون واضحين حيال ذلك. ميك ليس مميزًا، سيكون فقط سائقًا جيدًا".
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