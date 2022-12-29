ويليامز اختارت عدم مواصلة برنامج التطوير في 2022 بعد اتّضاح حتميّة المركز العاشر

بعد أن أكملت العام الماضي في المركز التاسع في بطولة الصانعين، تراجعت ويليامز إلى المركز العاشر الأخير في ظلّ معاناتها لمجاراة فرق الوسط على مدار موسمٍ بأكمله.

وتمكّن أليكسندر ألبون، ونيكولاس لاتيفي ونيك دي فريق (المشارك في سباقٍ واحدٍ) من جمع 8 نقاطٍ فقط خلال الموسم، وهو رصيدٌ أقلّ بكثير من رصيد ألفا تاوري صاحبة الـ 35 نقطة في المركز التاسع.

وكان يوست كابيتو، الذي غادر منصبه كمديرٍ لفريق ويليامز مطلع هذا الشهر، قد أشار في حوارٍ في نهاية الموسم إلى أنّ الفريق "تقدّم بالشكل الذي أراده في 2022".

لكنّه اعترف بأنّ الفريق لم يتمتّع بسرعة التطوير لمجاراة الفرق الأخرى، وهو سبب قرار عدم مواصلة جلب التحديثات لسيارة "اف.دبليو44".

وقال الألماني: "عندما تلاحظ بعد فترة قصيرة أنّ الفارق مع الفريقين التاسع والثامن كبيرٌ جدًا، فليس من المنطقي بذل الجهود في سيارة هذا العام".

وأضاف: "ستبقى عاشرًا في جميع الأحوال، وستُضيّع كلّ الجهود التي من الأفضل وضعها في سيارة العام المقبل".

وأردف: "وذلك ما فعلناه بعد فترة قصيرة من التحديث الكبير الذي جلبناه في سيلفرستون".

وتُواصل ويليامز تعافيها من الفترة الصعبة التي عرفت تواجدها في آخر الترتيب طوال ثلاثة أعوامٍ بين 2018 و2020 بسبب المعاناة الماليّة الصعبة.

وقال كابيتو أنّ ويليامز بحاجة لتحقيق "خطوة كبيرة" في 2023 بعد أن بدأت بالعمل مبكّرًا على السيارة الجديدة، وفي حال عدم حدوث ذلك فهذا يعني "وجود مشكلة كبيرة حقًا".