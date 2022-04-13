ويليامز: أول نقطة في الموسم "مصدر للارتياح" بعد البداية الصعبة

أدرك الفريق عقب التجارب الشتوية أنه لم يحقق الخطوة المتوقّعة مع سيارته "اف.دبليو44"، ومن ثمّ واجه المزيد من العراقيل مع حادثتين عنيفتين في جدّة لنيكولاس لاتيفي، ما وضع ويليامز أمام مهمة صعبة لتجهيز السيارة من أجل جولة ملبورن.

وذلك قبل أن يكون لاتيفي طرفًا في حادثة جمعته بلانس سترول سائق أستون مارتن في التصفيات على حلبة ألبرت بارك.

في الأثناء، وبعد أن عانى من أضرار إثر حادثته مع سترول في سباق جدّة، توجّه ألبون إلى أستراليا مع عقوبة التراجع 3 مراكز من مكان تأهّله، فقط لتُشطب نتيجته في التصفيات ويعود لآخر الترتيب بعد أن أخفق الفريق في تقديم عيّنة الوقود.

ومن أجل السباق، وضع الفريق ألبون على إطارات هارد جديدة للانطلاقة، ومن ثمّ غامرت ويليامز بتركه على المسار خلال فترات سيارت الأمان المختلفة.

وتواجد ألبون في المركز السابع في اللفة ما قبل الأخيرة من الحدث، عندما اضطرّ أخيرًا للتوقف إلزاميًا، ليحصد المركز العاشر.

وتضع تلك النقطة اليتيمة ويليامز في المركز التاسع ضمن ترتيب الصانعين أمام أستون مارتن.

"بالطبّع، مثّل ذلك مصدر ارتياح للفريق" قال كابيتو، مُضيفًا: "أن تحصل على نقطة في وقت مبكر من الموسم لهو أمر مشجّع. خضنا بداية صعبة للغاية، وكذلك نهاية هذا الأسبوع كانت صعبة بعد التصفيات".

وتابع: "لكن ذلك الأمر الجيد في التسابق، أن الأمور وارد أن تتغير تمامًا يوم الأحد. لن ينتهي الأمر حتى ينتهي، وإذا ما واصلت الضغط وبقيت متحفزًا وواثقًا من نفسك في الأوقات الصعبة، فإن حظوظك تتغير".

وأكمل: "لم نتعرض لأضرار اليوم، وذلك يساعدنا بالتأكيد لسباق إيمولا. كانت مهمة صعبة للغاية على الميكانيكيين أن يجهزوا كلتا السيارتين لنهاية هذا الأسبوع، وما حققناه هو مكافأة للفريق بعد أسابيع موترة للغاية".