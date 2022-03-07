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ويليامز: ألبون "تجاوز التوقعات" حتى الآن

قال يوست كابيتو مدير فريق ويليامز للفورمولا واحد أنّ سائقه الجديد أليكسندر ألبون قد "تجاوز التوقعات" خلال الأسابيع الأولى من عمله مع الفريق.

ويليامز: ألبون "تجاوز التوقعات" حتى الآن
خلدون يونس
من قبل:
, محرر

خسر ألبون مقعده مع ريد بُل نهاية موسم 2020، وبدلاً من الانتقال إلى الفريق الرديف ألفا تاوري، أمضى التايلنديّ عاماً خارج الفئة الملكة، حيث شارك مع فريق إيه.أف كورسي فيراري ضمن بطولة السيارات السياحية الألمانية "دي تي ام".

لكنه عاد هذا الموسم كبديل عن جورج راسل - الذي انتقل إلى مرسيدس - ليقود إلى جانب نيكولاس لاتيفي.

وعندما سُئِل حيال الفترة الأولى للتايلندي حتى الآن مع الفريق، أكد كابيتو سروره من أداء صاحب الـ 25 عاماً.

فقال: "لقد أثار إعجابي إلى حد كبير، إنه جيد جداً لناحية المعلومات التي يقدمها خلال تقييم السيارة".

وأكمل: "إنه هادئ للغاية. لديه قدرة جيدة جداً على الإحساس بالسيارة. وقد عمل بشكل جيد مع المهندسين والفريق ككل".

وتابع: "أعتقد أنه يمتلك التوازن الصحيح بين الشخصية اللطيفة وبين السائق الماهر. إنه يضغط ويقاتل بشراسة على الحلبة".

وأردف: "أتوقع أن يكون إضافة جيدة جداً للفريق، لقد تخطى توقعاتي".

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بالمقابل، أكد ألبون سروره ضمن الفريق، مشيراً لاعتقاده بأن ويليامز تمتلك "وصفةً لمستقبل رائع".

فقال: "هناك الكثير من الكلام عن الفريق. أنا أحبه كثيراً. من الواضح أن علاقتنا ما زالت قصيرة الأمد، لكنهم متحمسون جداً وهذا هو الأمر الأهم".

وتابع: "لقد قدموا موسماً رائعاً في 2021، ويأملون بمواصلة  الزخم في هذا الموسم".

واختتم: "أشعر أنهم يمتلكون الوصفة الصحيحة لمستقبل رائع حقاً. أنا متحمس لرؤية ما يمكنهم تقديمه".

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