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ويليامز: أداء مرسيدس "الرهيب" قد يجبر الفرق الأخرى على نسخ سيارتها

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ويليامز: أداء مرسيدس "الرهيب" قد يجبر الفرق الأخرى على نسخ سيارتها
30-07-2020

يرى فريق ويليامز أنّ الوتيرة "الرهيبة" التي أظهرتها مرسيدس هذا العام قد تُجبر بقيّة المنافسين على التفكير في اتّباع نهج ريسينغ بوينت عبر نسخها لو لم تكن تصاميم السيارات مجمّدة للموسم المقبل من بطولة العالم للفورمولا واحد.

تسبّبت الخطوة الكبيرة التي حقّقتها ريسينغ بوينت عبر نسخها لسيارة مرسيدس من العام الماضي في الكثير من الجدل في البطولة، حيث عبّرت عدّة فرقٍ عن عدم ارتياحها كون تلك الطريقة قد تترك الفرق الصغرى أمام خيارٍ وحيد وهو أن تُصبح مجرّد مقلّدة من أجل الحفاظ على تنافسيّتها.

وتُصرّ ريسينغ بوينت من جانبها على أنّها عملت ضمن أُطر القوانين، لكنّ تصميم قنوات تهوية مكابحها لا يزال موضوع تحكيم وشيك من قبل "فيا" على إثر احتجاج رينو.

وجاء تجميد تطوير الهياكل في الفورمولا واحد للعام المقبل، إلى جانب حزمة القوانين الجديدة لموسم 2022 ليمنعا الفرق من سلوك درب نسخ السيارة الأفضل على المدى القصير.

لكنّ دايف روبسون المسؤول عن أداء السيارة في صفوف فريق ويليامز أوضح أنّه بصرف النظر عن مدى عدم شعور الفرق بالارتياح حول نسخ التصاميم الأخرى، فإنّ الوتيرة البارزة لفريق مرسيدس ستترك الجميع أمام تفكيرٍ مطوّلٍ في اعتماد نسخة إن كان ذلك ممكنًا.

"أعتقد بأنّ هناك إمكانيّة لفعل ذلك" قال روبسون عندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان نسخ سيارة مرسيدس ضروريًا.

وأضاف: "أعتقد بأنّه من الواضح منذ عدّة أعوام أنّ سيارة مرسيدس هي البارزة. حتّى بالرغم من تفوّق ريد بُل وفيراري في بعض الأوقات على حلبات معيّنة، فإنّ مرسيدس كانت الحزمة القويّة في كلّ مكان".

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وأردف: "ذلك رائع ووتيرتهم في المجر كانت رهيبة بالمقارنة مع بقيّة الفرق. عندما تنظر إلى الحقيقة المرّة وبالنظر إلى ما تمكّنت ريسينغ بوينت من فعله، فإنّك ستفكّر في ذلك بشكلٍ جديّ. لو كان هناك مكسبٌ زمنيّ كبير وذلك هو السبيل لفعل ذلك فأعتقد بأنّ ذلك هو الدرب الذي يجب اتّباعه".

وقال روبسون أنّ أحد العقبات الأساسيّة أمام أيّ فريق يرغب بنسخ تصميم منافسيه هو حاجته لفهم المفهوم التصميمي العام للسيارة بأكملها.

وقال: "دائمًا ما كانت مسألة النسخ جزءًا مهمًا من هذه اللعبة. لكنّ الصعوبة في أنّ هذه السيارات معقّدة جدًا وما تحتاج لنسخه فعلًا هو المفهوم التصميمي".

وتابع: "لذا إن تمكّنت من التقاط جميع هذه الصور ومشاهدة مقاطع الفيديو وفهم كيفيّة عمل سيارة مرسيدس فيُمكنك حينها إنجاح عمليّة النسخ".

وأكمل: "بعض أجزاء التصميم واضحة على صعيد خيارات ارتفاع السيارة عن سطح الأرض، وكذلك بعض الأسطح الانسيابيّة".

وأردف: "لو تمكّنت من نسخها جميعها وفهم كيفيّة عملها على سيارتك فهنيئًا لك. لا أرى مشكلة في ذلك. أعتقد بأنّ ذلك جزء من اللعبة وقد قاموا بعملٍ استثنائيّ".

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وفي ظلّ اعتراف ريسينغ بوينت بأنّها عانت في البداية لتشغيل تصميم مرسيدس عند اختباره الأوّلي في نفق الهواء، اعترف روبسون بوجود مجازفة في أنّ النسخ لن يوفّر النتائج بالضرورة.

وقال: "ربّما شعرت ريسينغ بوينت بأنّ هناك تغييرًا كبيرًا قادمًا لموسم 2021 – وأصبح الآن لموسم 2022 – ويُمكنهم المجازفة وهم في وضع مالي مستقرّ، لذا لو فشلت الفكرة لهذا العام لما كانت هناك مشكلة كبيرة".

وأردف: "أعتقد بأنّه قرارٌ صعبٌ جدًا. عليك أن تكون واثقًا جدًا في قدرتك على النسخ وفهم كيفيّة عمله".

واختتم حديثه بالقول: "أنت تحتاج للمفهوم التصميمي، لا يُمكنك التقاط صور ونسخ كلّ شيء وتوقّع أن يعمل مباشرة. الأمر أكثر تعقيدًا من ذلك بكثير. لكن عليك التفكير في ذلك بجديّة بالنظر إلى نجاح تلك المقاربة مع ريسينغ بوينت".

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